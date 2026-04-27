У Чернівцях скасували концерт Приходько після її заяви про "киевский русский язык"

У Чернівцях скасували концерт Анастасії Приходько, що мав відбутися 5 травня у Культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Причиною такого рішення став черговий мовний скандал навколо артистки.

Команда Центру Миколайчука опублікувала офіційну заяву на своїй сторінці в інстаграмі.

Днями Анастасія Приходько обурила користувачів Threads новим дописом. Вона заявила, що говорить на "киевском русском языке", через що нарвалася на критику.

Заява Анастасії Приходько про "киевский русский язык" / Скриншот з Threads

Після скандального висловлювання Приходько Культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука відмовився підписувати договір з організаторами концерту.

Наша позиція залишається незмінною: ми підтримуємо українську культуру, українську мову та цінності, за які сьогодні бореться наша країна. Для нас важливо зберігати простір, який відповідає принципам поваги до української ідентичності, суспільства та наших відвідувачів,

– йдеться у заяві.

У Чернівцях скасували концерт Приходько / Скриншот з інстаграму Центру Миколайчука

У коментарі Суспільному в.о. директора Центру Миколайчука Тетяна Д'яченко зазначила, що концертні агентства бронюють дати на кілька місяців наперед, тому вони не завжди заздалегідь знають, хто виступатиме.

Зараз, коли з'ясувалося, що почався продаж квитків і що концерт планується в нашому закладі, ми вирішили не підписувати жодного договору та повідомили організаторам, щоб вони шукали іншу локацію... Нас згадували в соціальних мережах, де люди обурювалися. Ми реагували та повідомляли, що у нас концерту не буде,

– заявила вона.

Піарник Анастасії Приходько підтвердив, що концерту не буде. Іншу локацію команда шукати не буде.

Відбувся певний мініскандал: Анастасія планувала приїхати до Чернівців, але жителі сказали "ні" і бойкотували, тому команда прийняла рішення повністю скасувати концерт, щоб не бути тригером...,

– сказав Кирило.

Він додав: "Мовне питання сьогодні є тригерним. Питання одне – це коли люди заспокояться, щоб Анастасія змогла приїхати з концертом до Чернівців".

До речі, Приходько мала виступити й у місті Новодністровськ Чернівецької області 6 травня, проте концерт скасували через низькі продажі квитків.

