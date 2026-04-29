Це найбільша тупість, – Приходько зробила заяву після скасування концерту в Чернівцях
29 квітня, 14:53
Це найбільша тупість, – Приходько зробила заяву після скасування концерту в Чернівцях

Марія Касій
Основні тези
  • Анастасія Приходько потрапила у скандал через спілкування російською мовою, що призвело до скасування її концерту в Чернівцях.
  • Приходько заявила, що не збирається підлаштовуватися під натовп і вважає, що шукати ворогів серед своїх – це "найбільша тупість".
Співачка Анастасія Приходько потрапила у скандал через мовне питання. Через спілкування російською в Чернівцях скасували її концерт – артистка відреагувала.

Анастасія Приходько опублікувала допис у фейсбуці, в якому звернулася до публіки. Співачка заявила, що не збирається підлаштовуватися під інших. 

Артистка поділилась, що здивована тим, як дискусії та суперечки в мережі перетворилися на "знищення". Приходько вважає, що люди стали "кидатися на тих, хто поруч" та забули про справжнього ворога. 

Сьогодні вам не так сказали слово – і все, людина вже "не своя", не розмовляє тільки українською значить "ворог". Серйозно? Та поки ви тут міряєтесь "правильністю" – ви просто робите роботу за тих, хто реально хоче нас розвалити, 
– написала Приходько. 

Співачка заявила, що не може подобатися всім, тому не збирається "підлаштовуватися під натовп". 

"Я – на своєму місці. І я – за свою країну. І якщо для когось цього мало – це вже ваша проблема, не моя. Бо найбільша тупість зараз – це шукати ворогів серед своїх", – підсумувала артистка. 


Анастасія Приходько / Фото з фейсбуку Анастасії Приходько

Що відомо про скандал з Анастасією Приходько? 

Під час повномасштабного вторгнення співачка не приховує, що толерує російську мову та продовжує нею спілкуватися як у побуті, так і в публічному просторі. 

Анастасія Приходько також обирає мову ворога, коли дає інтерв'ю. В одній з останніх розмов з журналістами артистка заявила, що вона спілкується "київською російською мовою", бо, на її думку, російська в Україні та Росії – абсолютно різні. Приходько вважає, що не порушує закон України. 

Виконавиця до того ж нещодавно завела сторінку в тредсі, де зробила два подібні дописи українською та російською мовами, що знову спровокувало критику в її бік. 

Після цього висловлювання Культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука, що в Чернівцях, відмовився проводити концерт Анастасії Приходько. Представник співачки підтвердив – заходу не буде.

