На тлі мовного скандалу: Приходько заговорила про мігрантів і станцювала під індійський трек

Нещодавно Анастасія Приходько вже потрапляла в заголовки ЗМІ через свої висловлювання щодо російської мови. Однак тепер артистка знову опинилася в центрі уваги.

Цього разу через заяву про трудових мігрантів з Індії та Пакистану, яку вона оприлюднила в інстаграмі.

Анастасія Приходько звернула увагу на те, що незабаром до України може приїхати велика кількість трудових мігрантів. За її словами, ці люди не володітимуть українською мовою, і тому, на її думку, місцевим жителям доведеться підлаштовуватися під нові умови спілкування.

Приходько завжди у всьому винна, у всіх бідах, окей. Але скоро до нас приїдуть друзі з Пакистану, з Індії. А ви, бл*ть, не готові! Не готові зустрічати гостей. А їх приїде дуже багато. Близько 300 тисяч трудових мігрантів. Пропоную разом з вами вивчати пісню, тому що вони не знають мови. А ми повинні її вивчити, щоб допомогти їм тут адаптуватися,

– сказала артистка у відео.

Наприкінці ролика Приходько почала танцювати й співати під індійський трек Mundian To Bach Ke виконавця Punjabi MC.

Цю публікацію вже активно обговорюють в мережі – як через саму заяву, так і через фінал відео.

Зверніть увагу, раніше експерт з питань демографії та трудової міграції Василь Воскобойник пояснив, що Україна поки що не створила достатньо привабливих умов для масового приїзду мігрантів, адже за рівнем життя, безпеки та легалізації іноземців вона програє багатьом іншим країнам, зокрема в ЄС і на Близькому Сході.

Що відомо про скандальні висловлювання Анастасії Приходько про мову?

Під час повномасштабної війни співачка продовжує користуватися російською мовою в публічному просторі. Зокрема, вона дає інтерв'ю російською. В розмові з журналісткою РБК-Україна LIFE Приходько пояснювала, що повністю відмовитися від російської їй складно, тому вона комбінує дві мови – українську та російську.

Водночас артистка називає свою російську "київським діалектом", який, на її думку, суттєво відрізняється від російської, якою користуються в Росії.

Після подібних висловлювань у Чернівцях скасували концерт Анастасії Приходько, запланований на 5 травня у Культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. У відповідь співачка опублікувала допис у фейсбук, де заявила, що підтримує Україну і вважає неправильним у нинішніх умовах "шукати ворогів серед своїх".

