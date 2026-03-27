Виступали в Росії та дружили з Кіркоровим: де зараз сестри Петрик, які були на Євробаченні

Анастасія та Вікторія Петрик – рідні сестри, які свого часу були дуже впізнаваними на українському телебаченні. Обоє навіть їздили на Євробачення, однак згодом все змінилось.

Найбільш негативний вплив на кар'єри співачок мала активна співпраця з росіянами й виступи у країні-агресорці після того, як вона окупувала Крим і розв'язала війну на Донбасі. Сьогодні вони зникли зі сфери публічності. 24 Канал розповість, що відомо про життя сестер і де вони зараз.

Хто такі сестри Петрик і чим вони відомі?

Дівчата родом з Одеси. У 2008 році Вікторія перемогла у Нацвідборі на Дитяче Євробачення, а на самому конкурсі посіла друге місце.

У 2010 році взяла "золото" на "Новій хвилі". Через шість років Вікторія прийшла вже на дорослий Нацвідбір на Євробачення. 18-річну співачку звинуватили у "зірковій хворобі", адже вона зверхньо ставилась до критики членів журі.

Перемогти виконавиці не вдалось і після цього вона зникла з публічного простору. У 2017 році народила сина. Свого коханого вона ретельно приховувала, однак публіка здогадувалась, хто це може бути.

У 2022 році в Одесі затримали 40-річного чоловіка за підозрою у викраденні автомобіля. Тоді місцеві ЗМІ писали, що затриманий – Володимир Андрушкевич, чоловік Вікторії Петрик. Раніше його вже затримували за крадіжку, за що він отримав судимість.

Анастасія Петрик, молодша сестра Вікторії, у 2012 році перемогла на Дитячому Євробаченні з піснею "Небо". Популярність дівчини після такого перфоменсу неабияк зросла. Вона почала активно виступати в Україні та Росії.

Також нагадаємо, що про сестер найгучніше заговорили у 2010 році, коли вони разом прийшли на кастинг "Україна має талант".

Влітку 2025 року стало відомо, що Анастасія виходить заміж. Коханий освідчився їй на березі океану.

Що пов'язує сестер із Росією?

Анастасія після 2014 року була дуже частою гостею в Росії. Вона брала участь у різних телевізійних проєктах, а також виступала в дуеті з Юлією Савічевою, Філіпом Кіркоровим і Владом Соколовським. У 2017 році прийшла на шоу Андрія Малахова.

У 2016 році Вікторія Петрик дала інтерв'ю, де зробила заяву щодо виступів українських артистів за кордоном, у тому числі в Росії.

Артисти можуть, незважаючи на цю ситуацію, літати в різні країни. У нас був нещодавно концерт у Москві, ми співали українські пісні і нам аплодували стоячи. Нам кажуть, ми не хочемо воювати,

– заявила співачка.

У 2018 році на своїй сторінці в інстаграмі навіть вітала путініста Кіркорова з днем народження.

Навіть з тим, що повномасштабна війна триває вже 4 роки, співачки не видалила цей допис із соцмереж і не засудила публічно російську агресію.

Де зараз Вікторія та Анастасія Петрик?

Війна не змінила ставлення Вікторії до всієї жахливої ситуації в країні. Вона виставляла допис, де співає пісні російських артистів, однак наткнулась на критику публіки. Зараз цього відео в інстаграмі немає.

Зараз у соцмережах не дуже активно. Разом із сином проживає в Іспанії.

Коли розпочалась війна, то Анастасія була в Україні. Пізніше разом із мамою виїхали до США, де на них уже чекав батько.

У 2022 році вона опублікувала відео, де виконує гімн України. Однак публіка так і не почула прямого засудження російської агресії та артистів, з якими вона раніше так близько дружила.

Разом із батьками та нареченим продовжує жити у США.