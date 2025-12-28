Невдовзі після дня народження помер легендарний актор і ведучий Анатолій Суханов

Помер легендарний український актор і ведучий Анатолій Суханов. Його серце зупинилося 27 грудня в одній зі столичних лікарень.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Київського академічного театру "Колесо", артистом якого був Суханов багато років.

Що відомо про Анатолія Суханова?

Колеги Анатолія Суханова розповіли, що його госпіталізували вранці 27 грудня. Але врятувати його життя не вдалося, смерть настала об 11:30.

Його ніхто ніколи не замінить! Ми його дуже любимо!

– сказала мама померлого Олена Чорногуз.

Артист відзначив своє 54-річчя лише кілька днів тому, 23 грудня.

Навчався він в університеті імені Карпенка-Карого, згодом там працював.

Грав Суханов й у театрі. Особливо запам'ятався він у виставі "СкороВода", де зіграв Григорія Сковороду.

Також він був легендарним ведучим популярних дитячих телепередач "Еники-беники" та "Лего-експрес" і зробив значний внесок у розвиток дитячого мовлення.

А ще Анатолій Суханов часто проводив концерти багатьох українських зірок.

"Добра душа, відкрите серце, завжди підтримка колегам", – написала співачка Світлана Мирвода.

Ти був добрим, щирим, ніжним, тендітним,

– також додала акторка Наталія Васько.

