Невдовзі після дня народження помер легендарний актор і ведучий Анатолій Суханов
- Анатолій Суханов, легендарний український актор та ведучий, помер 27 грудня в столичній лікарні після госпіталізації вранці того ж дня.
- Він був відомий своєю роботою в театрі, зокрема виставою "СкороВода", та веденням популярних дитячих телепередач "Еники-беники" і "Лего-експрес".
Помер легендарний український актор і ведучий Анатолій Суханов. Його серце зупинилося 27 грудня в одній зі столичних лікарень.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Київського академічного театру "Колесо", артистом якого був Суханов багато років.
Що відомо про Анатолія Суханова?
Колеги Анатолія Суханова розповіли, що його госпіталізували вранці 27 грудня. Але врятувати його життя не вдалося, смерть настала об 11:30.
Його ніхто ніколи не замінить! Ми його дуже любимо!
– сказала мама померлого Олена Чорногуз.
Артист відзначив своє 54-річчя лише кілька днів тому, 23 грудня.
Навчався він в університеті імені Карпенка-Карого, згодом там працював.
Грав Суханов й у театрі. Особливо запам'ятався він у виставі "СкороВода", де зіграв Григорія Сковороду.
Також він був легендарним ведучим популярних дитячих телепередач "Еники-беники" та "Лего-експрес" і зробив значний внесок у розвиток дитячого мовлення.
А ще Анатолій Суханов часто проводив концерти багатьох українських зірок.
"Добра душа, відкрите серце, завжди підтримка колегам", – написала співачка Світлана Мирвода.
Ти був добрим, щирим, ніжним, тендітним,
– також додала акторка Наталія Васько.
Інші втрати серед зірок
У віці 77 років помер Петро Остапишин, диктор Львівського телебачення та ведучий програми "Концерт вітань". 38 років він працював на львівському телебаченні, а після завершення кар'єри займався викладанням.
У грудні також помер народний артист Степан Гіга. Із легендою попрощалися 15 грудня.
А на початку місяця зупинилося серце фронтмена гурту ADAM Михайла Клименка. Кілька місяців артист боровся з туберкульозним менінгітом.