Намагалася показати, що головна, – Бєдняков про роботу зі зрадницею Марченко на "X-Факторі"

Андрій Бєдняков пригадав роботу зі зрадницею Оксаною Марченко на талант-шоу "X-Фактор". Телеведучий зізнався, що їм не вдалося налагодити зв'язок.

Подробицями Бєдняков поділився в інтерв'ю Сергію Лиховиді, що вийшло на ютуб-каналі "Розмова".

Андрій Бєдняков розповів, що між ним та Оксаною Марченко "не було хімії" на "X-Факторі".

Вона не підпускала. Намагалася всіляко показати, що вона тут головна. Чи ображаюсь я на неї? Ні, це теж мене якось підбадьорювало йти вперед. Різні у тебе є співведучі,

– зазначив він.

Телеведучий пригадав, як на першому прямому ефірі жартував, а Марченко не взаємодіяла з ним.

Після першого ефіру продюсери сказали: "Напевно, Андрійку, ми вас проведемо у green room. Але не переживай, з наступного сезону ти будеш один, вся сцена буде твоя",

– поділився Бєдняков.

Для довідки! Андрій Бєдняков та Оксана Марченко були ведучими "X-Фактора" у 7 сезоні. У 2017 році стало відомо, що зрадниця покидає проєкт. Після цього талант-шоу вів Бедняков, а згодом – Дар'я Трегубова.

