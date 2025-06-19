Багатодітний батько та чоловік Лілії Ребрик: де зараз танцівник Андрій Дикий

Минулого року Андрій Дикий та Лілія Ребрик втретє стали батьками. Відомий український танцівник не стримує радості з появою на світ ще однієї доньки, адже його соцмережі полонили дитячі та родинні фото.

Танцівник родом із Києва. 46-річний Андрій став відомим після участі у шоу "Танці із зірками". Цікаво, що саме цей проєкт пов'язав його з телеведучою, адже тоді Ребрик була учасницею шоу, а Дикий – її партнером по паркету. Що відомо про стосунки зірок, як Андрій почуває себе у ролі багатодітного батька та де він зараз, читайте в матеріалі Show24.

До слова Як сьогодні живе Любко Дереш – культовий український письменник

"Танці із зірками" та особисте життя

Уже з першого пряму етеру деякі глядачі "одружили" цю пару, однак на той момент між ними іскри ще не було. Телеведуча навіть телефонувала до Андрія, щоб заспокоїти, пояснюючи, що це телебачення.

Андрій Дикий та Лілія Ребрик на "Танцях із зірками": дивіться відео онлайн

Крім того, на момент участі у проєкті обоє з пари були у стосунках. У результаті, Андрій та Лілія стали срібними призерами "Танців із зірками". В одну мить між ними дійсно промайнула іскра і закохані почали будувати спільні стосунки, які розвивались у швидкому темпі.

Наприкінці 2011 року пара одружилась. Церемонія розпису мала бути скромною та без зайвих очей, однак близьке оточення проговорилось журналістам, тому новина про грандіозну подію шоубізнесу швидко розлетілась гучними заголовками та першими шпальтами.

Андрій Дикий та Лілія Ребрик у день одруження / Фото з інстаграму

З нагоди 10-ї річниці шлюбу у 2021 році, подружжя організувало для себе весільну фотосесію, де Андрій був у класичному чорному костюмі, а Лілія – у білій вишуканій сукні з мереживом.

Андрій Дикий та Лілія Ребрик / Фото з інстаграму танцівника

За майже 14 років спільного життя у пари народилось троє дітей. 2012 – донька Діана, 2018 – донька Поліна та 2024 – донька Аделіна.

Андрій Дикий з родиною / Фото з інстаграму Андрія

Нещодавно стало відомо, що популярна українська телеведуча Леся Нікітюк вагітна. Зірка перебуває на останніх тижнях вагітності.

Старша дівчинка пішла стопами зіркового батька й також професійно займається танцями. Андрій часто ділиться у соцмережах виступами Діани та її досягненнями.

Де зараз і чим займається Андрій Дикий

Свого часу танцівник відкрив власну танцювальну студію "Дикого", де навчав дітей. Коли почалась велика війна, родина спершу жила в Чернівцях, а згодом повернулась до Києва.

Сьогодні Андрій працює над благодійним фондом, який заснував разом із Лілією. Вони займаються підтримкою військових, дітей та українців, які постраждали через війну. До допомоги також долучаються і старші доньки, адже Андрій переконаний, що одна з головних місій фонду – це сімейні цінності.

Благодійний фонд Лілії Ребрик / Скриншот з інстаграму

Тож Андрій з дружиною та дітьми продовжують жити в Україні. Найчастіше чоловік ділиться сімейними фото. Не дарма в описі сторінки зазначено, що він "щасливий чоловік і батько".