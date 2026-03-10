Куди зник танцівник і чоловік Лілії Ребрик – Андрій Дикий
- Андрій Дикий активно займається тренуванням дітей, виступає у виставі "Великі гроші" з Лілією Ребрик і має власну танцювальну студію.
- Подружжя Диких також створило благодійний фонд для допомоги військовим, дітям та постраждалим від російської агресії українцям.
Андрій Дикий став відомим завдяки проєкту "Танці із зірками". Цікаво, що саме там його звела доля з телеведучою Лілією Ребрик.
Танцівник не є надто публічною людиною, хоч і бере участь у великих заходах. Найчастіше на зв'язок із журналістами виходить його дружина. 24 Канал розповість, що відомо про життя Дикого і чи справді він зник з поля зору українського глядача.
Як "Танці з зірками" побудували особисте життя Андрія Дикого?
Андрій родом із Києва. Колись він працював у танцювальному проєкті, а його зірковою колегою по паркеті стала саме Лілія Ребрик. Деякі глядачі ледь не з першого ефіру "приписували" парі роман. Телеведучій навіть довелось заспокоювати танцюриста, мовляв, це всього лиш так працює телебачення.
Лілія Ребрик й Андрій Дикий на проєкті "Танці із зірками": дивіться відео онлайн
Та, як відомо, на момент участі у проєкті Андрій був у серйозних стосунках зі своєю партнеркою Іриною. Лілія, здається, також не була самотньою. Та між ними таки промайнула іскра. Цікаво, що зіркову телеведучу деякі коментатори досі звинувачують у тому, що нібито вона забрала Андрія в іншої жінки.
На "Танцях із зірками" пара отримала "срібло", а от у реальному житті наприкінці 2011 роки вони пішли під вінець. Подія мала бути прихованою від зайвих очей, однак близьке оточення видало пресі цінну інформацію й невдовзі на перших шпальтах з'явилась новина про одруження Ребрик і Дикого.
У 2021 році, коли їхній родині виповнилось 10 років, подружжя організувало для себе весільну фотосесію, щоб мати гарну згадку про пройдені роки разом.
Річниця весілля Андрія Дикого та Лілії Ребрик / Фото з соцмереж
Сьогодні пара має статус багатодітних батьків, адже у їхній родині народилось аж три доньки: 2012 – донька Діана, 2018 – донька Поліна та 2024 – донька Аделіна.
Як відомо, старша донька пішла стопами зіркового батька. Андрій дуже часто в соцмережах ділиться досягненнями Діани. Друга донька займається гімнастикою, як писав татусь, "хоч хтось не пішов у танці".
Діана Дика займається танцями: дивіться відео онлайн
Де зараз Андрій Дикий?
Як відомо, чоловік Ребрик нікуди не зникав. Сьогодні він тренує дітей, а також разом із дружиною бере участь у виставі "Великі гроші".
Андрій Дикий та Лілія Ребрик у виставі "Великі гроші": дивіться відео онлайн
Крім того, хореограф відкрив власну танцювальну студію "Дикого", однак останні дописи на інстаграм-сторінці датуються ще 2023 роком.
Також сім'я займається благодійним фондом, який створили разом. Головна мета – допомогти військовим, дітям й українцям, які постраждали внаслідок російської агресії. Зараз є декілька активних посилань на банки з різними зборами до яких, за бажання, можна долучитись.