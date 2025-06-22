Дуже неочікувано, – Андрій Джеджула втретє став батьком і розсекретив стать дитини

Український шоумен і телеведучий Андрій Джеджула поділився радісною новиною – 22 червня він втретє став батьком. Ця звістка шокувала його шанувальників, адже напередодні чоловік нічого не розповідав про нові стосунки.

Андрій вже розсекретив стать дитини й показав перші кадри з малечею. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Джеджули.

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Так, з'ясувалося, що на світ з'явилась його донька, яку назвали Емілія.

О 12:43 до нашої родини долучилося маленьке янголятко Емілія. Вітаємо нову мешканку планети Земля. Розумію, що для більшості це дуже неочікувано! Але таку радісну новину не зміг від вас приховати. Хоча їй передувало ще досить багато важливих з особистого життя, які я зробив максимально особистими у цей важкий для всіх нас час,

– зазначив шоумен.

Андрій Джеджула пообіцяв згодом поділитися деталями, проте буде це робити у зворотному порядку.

Для довідки! Це вже третя дитина шоумена. Від співачки Санти Дімопулос у нього є син Даніель, а від Юлії Леус – донька Адель.

Зауважимо, також стало відомо, що батьком став зірка фільму "Коли ти вийдеш заміж?" Павло Текучев.

