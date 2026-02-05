Після демобілізації: Андрій Федінчик неочікувано показався у військовій формі

У вересні 2025 року український актор, колишній чоловік Наталки Денисенко Андрій Федінчик повідомив, що демобілізувався. Тепер він неочікувано показався у військовій формі.

Відповідні фото Федінчик опублікував на своїй сторінці в інстаграмі. Як виявилося, він одягнув військову форму для зйомок.

Андрій Федінчик зіграв у воєнній драмі "Живий", прем'єра якої відбудеться 24 лютого на телеканалі 2+2. За основу стрічки взята реальна історія спецназівця ГУР Руслана Фінчука з позивним "Хохол".

На світлинах Федінчик позує разом з іншими акторами драми, зокрема можна побачити Максима Рягіна, відомого за серіалом "Кохання та полум'я", і Євгена Ламаха, який знявся у "Прикордонниках".

Уперше за довгий час одягнув форму з іншої причини,

– написав Федінчик.

Андрій Федінчик на зйомках проєкту "Живий" / Фото "2+2"

Головного героя у стрічці зіграв Андрій Ісаєнко – зірка серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". Сам Руслан Фінчук також долучився до створення стрічки. У коментарі "2+2" продюсерка Тетяна Шуліка розповіла, що він консультував команду під час написання сценарію.

Ми справді глибоко занурились в роботу розвідників, яка здається не очевидною для пересічного українця, але яка вирішує багато у цій війні. Ці люди – справжні супергерої. І ми щасливі, що можемо цією стрічкою розказати більше про їхню роботу, про героїзм і його ціну, а також надихнути його прикладом інших,

– зазначила Шуліка.

У проєкті також знялись: Олександр Зарубей, Дмитро Рибалевський, Елеонора Кравченко, Ренат Сєттаров та інші.

Чому Андрій Федінчик демобілізувався?