Приїхала попри небезпеку: з'явились деталі візиту Анджеліни Джолі до дитячої лікарні у Херсоні
- Анджеліна Джолі відвідала дитячу лікарню в Херсоні, де вона поспілкувалась з дітьми та медичними працівниками.
- Візит Джолі був неанонсованим, і вона проявила інтерес до роботи лікарні в умовах війни.
Нещодавно голлівудська акторка Анджеліна Джолі здійснила неанонсований візит до Херсона. Вона побувала в обласній дитячій лікарні та безпечному просторі для дітей, які проходять реабілітацію.
Знаменність відвідала поліклініку дитячої обласної лікарні 5 листопада. У коментарі Суспільному Херсон директорка закладу Інна Холодняк висловилася про візит Анджеліни Джолі, передає 24 Канал.
Не пропустіть Анджеліна Джолі вперше вийшла на зв'язок після поїздки в Україну та розповіла про пережите
Враження від візиту величезні. Попри таку небезпеку... Херсон – це зона бойових дій, де постійно літають дрони, працює артилерія. І людина такого рівня, яка опікується дітьми, ЮНІСЕФ, ООН відвідала Херсон. Говорить про те, що війна в Україні продовжується, необхідно всім звернути увагу на це,
– сказала Інна Холодняк.
Голлівудська акторка поспілкувалась із дітьми, їхніми батьками та медичними працівниками. Крім того, Анджеліну Джолі цікавило, як лікарня працює в укритті. Також знаменитості розповіли про дітей, які отримали поранення внаслідок російської агресії на Херсонщині.
Були й тяжко поранені, їм надавали медичну допомогу у нашому закладі. Ми показали наших маленьких героїв, які залишилися живі. Більшість з них проходять реабілітацію. Це діти, які довгий час лікувалися, які були протезовані в "Охматдиті" та в інших закладах охорони здоров'я. Джолі була дуже стурбована цією ситуацією,
– поділилась директорка лікарні.
Анджеліна Джолі побувала й в обласному центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, що тимчасово функціонує на базі лікарні. Працівників не попереджали про візит акторки.
Ми дуже здивувалися, коли приїхала зірка такого великого масштабу до Херсона. Джолі не злякалася. Цікавилась нашими пацієнтами. А у нас якраз були заняття для дітей з особливими потребами. Вона спілкувалася англійською мовою. Але ми зрозуміли одне одного, допоміг перекладач,
– пригадала методистка Ірина Литвиненко.
Працівники лікарні подарували знаменитості шеврон та прапор закладу.
Емоцій зараз дуже багато. Це дуже серйозна підтримка для нашої лікарні, і психологічна в тому числі. Дуже сподіваємося, що про нашу лікарню згадають. І у разі потреби допомагатимуть нам,
– зазначила Інна Холодняк.
Зауважимо! Анджеліна Джолі вже висловилася про свій візит до України в інстаграмі. За словами акторки, під час її перебування у прифронтових містах постійно була загроза дронів.
Візит Анджеліни Джолі до України: головне
Нагадаємо, 5 листопада в мережі з'явилась інформація, що Анджеліна Джолі приїхала до Херсона. Згодом це підтвердили джерела 24 Каналу. Акторка прибула до України в рамках програми благодійної допомоги.
Видання Politico повідомило, що знаменитість не попередила українську владу про свій візит. Джолі перетнула кордон пішки.
Акторка відвідала не лише Херсон, а й Миколаїв. Вона зустрілася місцевими мешканцями, медиками та волонтерами, поспілкувалася з дітьми та побувала в укритті.
В Україну Анджеліна приїхала разом із міжнародною благодійною організацією Legacy of War Foundation.
Джолі також помітили на заправці WOG у Тернополі. Акторка була у масці, але її все одно впізнали.
Крім того, знаменитість зустрілась з українськими прикордонниками, які подарували їй набір національної символіки України та коїн Державної прикордонної служби України.