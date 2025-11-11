Приехала несмотря на опасность: появились детали визита Анджелины Джоли в детскую больницу в Херсоне

Недавно голливудская актриса Анджелина Джоли совершила неанонсированный визит в Херсон. Она побывала в областной детской больнице и безопасном пространстве для детей, которые проходят реабилитацию.

Знаменитость посетила поликлинику детской областной больницы 5 ноября. В комментарии Общественному Херсон директор заведения Инна Холодняк высказалась о визите Анджелины Джоли, передает 24 Канал.

Впечатления от визита огромные. Несмотря на такую опасность... Херсон – это зона боевых действий, где постоянно летают дроны, работает артиллерия. И человек такого уровня, который занимается детьми, ЮНИСЕФ, ООН посетил Херсон. Говорит о том, что война в Украине продолжается, необходимо всем обратить внимание на это,

– сказала Инна Холодняк.

Голливудская актриса пообщалась с детьми, их родителями и медицинскими работниками. Кроме того, Анджелину Джоли интересовало, как больница работает в укрытии. Также знаменитости рассказали о детях, которые получили ранения в результате российской агрессии на Херсонщине.

Были и тяжело раненые, им оказывали медицинскую помощь в нашем заведении. Мы показали наших маленьких героев, которые остались живы. Большинство из них проходят реабилитацию. Это дети, которые долгое время лечились, которые были протезированы в "Охматдете" и в других учреждениях здравоохранения. Джоли была очень обеспокоена этой ситуацией,

– поделилась директор больницы.

Анджелина Джоли в детской областной больнице / Фото Общественное Херсон

Анджелина Джоли побывала и в областном центре комплексной реабилитации детей с инвалидностью, что временно функционирует на базе больницы. Работников не предупреждали о визите актрисы.

Мы очень удивились, когда приехала звезда такого большого масштаба в Херсон. Джоли не испугалась. Интересовалась нашими пациентами. А у нас как раз были занятия для детей с особыми потребностями. Она общалась на английском языке. Но мы поняли друг друга, помог переводчик,

– вспомнила методист Ирина Литвиненко.

Работники больницы подарили знаменитости шеврон и флаг заведения.

Эмоций сейчас очень много. Это очень серьезная поддержка для нашей больницы, и психологическая в том числе. Очень надеемся, что о нашей больнице вспомнят. И в случае необходимости будут помогать нам,

– отметила Инна Холодняк.

Заметим! Анджелина Джоли уже высказалась о своем визите в Украину в инстаграме. По словам актрисы, во время ее пребывания в прифронтовых городах постоянно была угроза дронов.

Визит Анджелины Джоли в Украину: главное