Де зараз Анна Андрійчук – колишня дружина Позитива, яка була найкращою подругою Каменських

Анна Андрійчук – дизайнерка, колишня дружина українського співака Олексія Завгороднього, більш відомого як Позитива. Також вона була найкращою подругою Насті Каменських, проте жінок уже давно не бачили разом.

Про колишню дружину Позитива вже тривалий час нічого не чути. Де зараз Анна Андрійчук, розповість 24 Канал.

Робота на телебаченні та власний бренд

У 18 років Анна Андрійчук почала працювати на телебаченні. Вона була гостьовою редакторкою, режисеркою, мала авторську рубрику на телеканалі "Інтер".

У 2016 році жінка заснувала бренд ANNCHOO. У програмі "Зірковий шлях" вона розповідала, що завжди цікавилася дизайном: шила собі одяг, малювала ескізи. Після початку повномасштабного вторгнення Анна поставила бренд на паузу. У травні 2025 року вона поділилась, що вже понад два роки займається іншою справою.

Скоро буду готова ділитись. Минуле не повернути. Прийшов час зростити щось нове. З того самого серця. З нової, сильної любові,

– писала Андрійчук.

Що відомо про стосунки з Позитивом?

Анна вперше зустріла Олексія на вечірці, яку організувала подруга її тодішнього хлопця, але не запам'ятала співака. Згодом Андрійчук закохалася у Завгороднього. Вони почали зустрічатися, коли дівчині було 16 років.

Позитив освідчився коханій 8 березня вдома. Олексій все підготував: кімната була прикрашена свічками, включилась музика, він став на одне коліно та зробив Анні пропозицію руки й серця.

Завгородній та Андрійчук одружилися через кілька років після освідчення – у серпні 2013. Пара зіграла весілля у ресторані, на святкуванні було близько 150 людей.

Позитив з колишньою дружиною / Фото з інстаграму Анни Андрійчук

У 2021 році подружжя розлучилось після 13 років разом, але на той момент Анна та Олексій жили окремо вже близько 2 років. Пара намагалася зберегти шлюб, але не змогла.

Ми розійшлися, тому що прийшов час. Ми подорослішали, і мені захотілося вже йти далі. Я зрозуміла в якийсь момент, що стою на місці,

– пояснила Андрійчук.

Ходили чутки, що Позитив пішов від дружини до танцівниці Юлії Сахневич, яка була його партнеркою у 7 сезоні талант-шоу "Танці з зірками". Сама Андрійчук не підтверджувала цю інформацію.

Для довідки! У 2024 році Позитив повідомив, що одружився зі Сахневич. Довгий час вони приховували стосунки та шлюб. 27 грудня 2024 року Олексій та Юлія стали батьками доньки, яку назвали Марією.

Позитив і Сахневич з донькою / Фото з інстаграму співака

Нещодавно у програмі "Ранок у великому місті" Позитив зізнався, що рідко спілкується з колишньою дружиною: у день народження або по роботі. Проте зазначив, що вони залишились у нормальних стосунках.

Дружба з Настею Каменських

Анна Андрійчук і Настя Каменських були найкращими подругами. Однак, схоже, зараз вони не спілкуються. Жінки познайомились на фестивалі Таврійські ігри, який у 2007 році проходив у Києві.

Періодично Настя мені писала, подарунки купувала. На той момент у Льоші не було можливості купувати подарунки, тому вона купувала подарунки для Льоші, щоб він передавав мені,

– розповідала Андрійчук.

Дизайнерка зізнавалась, що спершу не хотіла дружити зі співачкою, але згодом вони таки почали спілкуватися. Настя та Анна були дуже близькими й навіть називали одна одну сестрами.

У 2021 році Каменських презентувала реаліті "Девочки рулят", яке знімала під час поїздки до Мексики. Артистка відправилась до Північної Америки разом із мамою та Андрійчук.

Чутки про роман з Потапом

У червні 2024 року блогер-пліткар Богдан Беспалов розповів, що Анна Андрійчук закрутила роман із Потапом. За його словами, Настя Каменських знала, що чоловік їй зраджує, і саме через це розпалась дружба з дизайнеркою.

14 лютого 2024 року, у День святого Валентина, Андрійчук опублікувала в інстаграмі фотографії у весільній сукні. Так, ЗМІ почали писати, що колишня дружина Позитива вдруге вийшла заміж. Беспалов стверджує, що Анна "розігнала історію" про другий шлюб, щоб відвернути увагу людей від стосунків з Потапом.

Коли журналістка програми "Ранок у великому місті" поспілкувалась з Позитивом на допрем'єрному показі фільму "Мавка. Справжній міф", то запитала, чи правда, що його колишня дружина зустрічається з Потапом.

Наскільки я знаю, вона працює з ним. Багато хто з наших з ним працює. Тому зараз щось у них там несеться. Я не знаю. Я не дізнавався,

– відповів Завгородній.

Де зараз Анна Андрійчук?

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти України, Анна висвітлювала війну у своєму інстаграмі. Згодом вона пропала і вийшла на зв'язок наприкінці липня 2022 року.

Привіт, давно не бачились. Уперше у житті я закрилась від усіх. Від друзів, знайомих, від вас і навіть від себе. Ця проклята війна забрала у нас 147 щасливих днів. Нестерпний біль за кожного українця. За землю нашу рідну. За кожну дитину, за материнські серця і наших відважних захисників,

– написала Андрійчук.

Дизайнерка зізналась, що почала страждати від панічних атак.

Судячи з інстаграму Анни, зараз вона багато подорожує, а більшість часу проводить в Іспанії, а саме в Барселоні. Спільних фотографій з Каменських на її сторінці немає вже давно, а от Потап ще у вересні коментував один із дописів Андрійчук.