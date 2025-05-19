Зірка "Кріпосної" Анна Сагайдачна похрестила доньку та розсекретила її ім'я

Акторка Анна Сагайдачна, відома за серіалом "Кріпосна", похрестила доньку. Вона також розсекретила ім'я дівчинки.

Сагайдачна поділилась відео з таїнства хрещення в інстаграмі, пише Show 24. Воно відбулося 17 травня в Спасо-Преображенському соборі.

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Анна Сагайдачна назвала доньку Мірою. Акторка подякувала хрещеним батькам, а також українським брендам, які допомогли створити образи для неї та донечки.

Було так гарно та затишно. Світлий день,

– написала Сагайдачна.

Реакція мережі

У коментарях до допису люди вітають Сагайдачну з хрещенням донечки.

"Яке прекрасне ім'я Міра. Здоров'я і щастя вам".

"Вітаю з таким днем, Анічка. Дуже гарне ім'я у донечки".

"Яка у вас гарна доня. Вітаю вас з хрещенням".

"Нехай Бог оберігає манюню".

"Нехай Міруся росте здоровою та щасливою біля своїх батьків".

До речі! Раніше зірка "МастерШеф" Ліза Глінська похрестила доньок.

Коротко про особисте життя Анни Сагайдачної