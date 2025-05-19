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Show24 Українські зірки Зірка "Кріпосної" Анна Сагайдачна похрестила доньку та розсекретила її ім'я
19 травня, 16:31
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Зірка "Кріпосної" Анна Сагайдачна похрестила доньку та розсекретила її ім'я

Марія Примич
Основні тези
  • Акторка Анна Сагайдачна, відома за серіалом "Кріпосна", похрестила свою доньку Міру 17 травня в Спасо-Преображенському соборі.
  • У коментарях до допису в Instagram користувачі вітають Сагайдачну, виражаючи захоплення ім'ям дівчинки та бажають їй здоров'я і щастя.

Акторка Анна Сагайдачна, відома за серіалом "Кріпосна", похрестила доньку. Вона також розсекретила ім'я дівчинки.

Сагайдачна поділилась відео з таїнства хрещення в інстаграмі, пише Show 24. Воно відбулося 17 травня в Спасо-Преображенському соборі.

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Анна Сагайдачна назвала доньку Мірою. Акторка подякувала хрещеним батькам, а також українським брендам, які допомогли створити образи для неї та донечки. 

Було так гарно та затишно. Світлий день, 
– написала Сагайдачна. 

Реакція мережі

У коментарях до допису люди вітають Сагайдачну з хрещенням донечки. 

  • "Яке прекрасне ім'я Міра. Здоров'я і щастя вам".
  • "Вітаю з таким днем, Анічка. Дуже гарне ім'я у донечки".
  • "Яка у вас гарна доня. Вітаю вас з хрещенням".
  • "Нехай Бог оберігає манюню".
  • "Нехай Міруся росте здоровою та щасливою біля своїх батьків".

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