Трінчер відповіла, чи спілкується зі зрадницею Василенко, з якою знімалась у серіалі "Школа"

Анна Трінчер висловилась про зрадницю Лізу Василенко, з якою разом знімалась у серіалі "Школа". Співачка зізналась, чи підтримує зв'язок з колишньою колегою.

Трінчер прокоментувала стосунки з Василенко в інтерв'ю проєкту "Тур зірками". Новий випуск вийшов на ютуб-каналі Радіо Люкс сьогодні, 13 квітня.

Читайте також Від скандальних фраз до сліз і каяття: що зірка "Школи" Ліза Василенко казала про Україну

Анна Трінчер пригадала, що востаннє спілкувалась з Лізою Василенко перед її від'їздом у Москву. Тоді модель прийшла до співачки, аби попросити вибачення.

Це була наша остання розмова. Більше ми не бачилися, не чулися, не розмовляли ніколи в житті. Наша історія закінчилась у той момент. Вона попросила вибачення, гештальт закритий був і наразі не підтримуємо (зв'язок – 24 Канал). Це просто не моя людина,

– сказала Трінчер.

Нагадаємо, нещодавно Ліза стала гостею подкасту Василя Тимошенка. В розмові, яка вийшла на три години, модель згадала, як засмутила Анну. Річ у тім, що Василенко не прийшла на зйомки кліпу на пісню "Школа", в якому брали участь актори серіалу. Зараз модель вважає, що вчинила "по-скотськи".

Але я попросила вибачення перед тим, як виїжджала у Москву,

– зауважила вона.

Василенко розповіла, що зустрілась у Києві ще одного актора серіалу "Школа" – Богдана Осадчука, з яким колись зустрічалася Трінчер, і попросила у нього номер співачки.

Ліза зателефонувала Анні й запитала, чи можна приїхати до неї, щоб поговорити.

Я приїхала, вона мене впустила, ми чудово поговорили. Ми поплакали, я перепросила у неї. Мені здавалось, що на той момент для неї це було важливо.

– поділилась Василенко.

