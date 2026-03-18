Анна Трінчер впала на сцені під час концерту: конфуз потрапив на відео

Українська співачка Анна Трінчер втрапила у курйозну ситуацію на одному зі своїх концертів. Артистка втратила рівновагу й впала.

На сторінці користувачки Alyona Gorobets в тіктоці з'явилось відео з концерту Анни Трінчер у Білій Церкві. Там співачка виступила у межах її всеукраїнського туру.

Анна Трінчер для концерту одягнула ніжно-рожеву мінісукню з глибоким вирізом та топі, прикрашеному блискітками. На ролику, що став вірусним у соцмережах, глядачка підловила курйозний момент, що трапився з виконавицею.

Під час виконання пісні "Подруга моя" Анна Трінчер стала на край сцени. Раптом вона втратила рівновагу й впала. Співачці допомогли підвестись охоронець та помічниця.

Анна на мить розсміялась, але за лічені секунди зібралась і впевнено продовжила виступ.

Анна Трінчер впала на сцені: відео

У коментарях під відео співачку не критикували, а похвалили за професіоналізм і засипали компліментами:

"Зате не під фонограму. Красуня";

"Навіть падає красиво";

"Зірка впала – загадуй бажання";

"Вона така красива";

"Красуня наша".

Сама Анна Трінчер теж долучилась до обговорення і залишила коментар під роликом.

Обожнюю! Навіть якщо впав – встань!

– написала артистка.

