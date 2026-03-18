Укр Рус
Show24 Українські зірки Анна Трінчер впала на сцені під час концерту: конфуз потрапив на відео
18 березня, 15:20
2

Анна Трінчер впала на сцені під час концерту: конфуз потрапив на відео

Марія Касій
Основні тези
  • Анна Трінчер впала на сцені під час концерту в Білій Церкві, але швидко підвелася і продовжила виступ.
  • Глядачі похвалили співачку за професіоналізм.

Українська співачка Анна Трінчер втрапила у курйозну ситуацію на одному зі своїх концертів. Артистка втратила рівновагу й впала.

На сторінці користувачки Alyona Gorobets в тіктоці з'явилось відео з концерту Анни Трінчер у Білій Церкві. Там співачка виступила у межах її всеукраїнського туру. 

Анна Трінчер для концерту одягнула ніжно-рожеву мінісукню з глибоким вирізом та топі, прикрашеному блискітками. На ролику, що став вірусним у соцмережах, глядачка підловила курйозний момент, що трапився з виконавицею. 

Під час виконання пісні "Подруга моя" Анна Трінчер стала на край сцени. Раптом вона втратила рівновагу й впала. Співачці допомогли підвестись охоронець та помічниця. 

Анна на мить розсміялась, але за лічені секунди зібралась і впевнено продовжила виступ. 

Анна Трінчер впала на сцені: відео

У коментарях під відео співачку не критикували, а похвалили за професіоналізм і засипали компліментами: 

  • "Зате не під фонограму. Красуня";
  • "Навіть падає красиво";
  • "Зірка впала – загадуй бажання";
  • "Вона така красива";
  • "Красуня наша". 

Сама Анна Трінчер теж долучилась до обговорення і залишила коментар під роликом. 

Обожнюю! Навіть якщо впав – встань! 
– написала артистка. 

