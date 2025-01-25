Подруга Анни Жук, яка загинула в ДТП, розсекретила особливу мрію блогерки
- Блогерка Анна Жук загинула в ДТП 24 січня, її чоловік і син постраждали.
- Анна мріяла стати мамою донечки.
Українська блогерка Стася Макєєва відреагувала на смерть подруги та колеги Анни Жук, яка загинула в ДТП. Вона розповіла, яке бажання хотіла здійснити Анна.
Блогерка Анна Жук загинула в аварії 24 січня. У той день вона їхала на день народження доньки своєї подруги, Стасі Макєєвої. Після трагедії Стася скасувала свято та вийшла на зв'язок у своєму інстаграмі, пише 24 Канал.
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Стася опублікувала спільне фото з Анною та розповіла, якою була її подруга в реальному житті. Блогерка зізналась, що за життя Анна хотіла стати мамою донечки.
Ані не стало. Вони з чоловіком потрапили в аварію. Вона теж з Харкова, ми товаришували. Ми були дуже близькими. Не уявляєте, якою людиною вона була. Усім допомагала, за всіх переживала. Ніколи не залишить нікого в скрутну хвилину. Вона була душею будь-якої компанії. Вона так хотіла жити! Вона так хотіла народити ще доньку,
– розповіла Макєєва.
Стася Макєєва про подругу / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про трагедію
- Блогерка з Харкова Анна Жук, також відома як Аннет, загинула в моторошній аварії зранку 24 січня. За кермом був її чоловік, який врізався у вантажівку. В авто також був син, який, як і батько, постраждав і зараз перебуває під наглядом лікарів.
- Анна Жук у блозі розповідала про своє життя, материнство. Вона підтримувала жінок та проводила різні тренінги, допомагала ЗСУ.
- Українські блогери, які знали Анну, з болем відреагували на трагедію.