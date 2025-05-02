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Show24 Українські зірки Анну Алхім попросили заспівати пісню українською мовою: реакція блогерки обурила мережу
2 травня, 18:15
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Анну Алхім попросили заспівати пісню українською мовою: реакція блогерки обурила мережу

Марія Примич
Основні тези
  • Блогерка Анна Алхім на святкуванні хрещення дітей Стасі Макєєвої закотила очі, коли ведучий дав їй завдання заспівати пісню українською мовою, що викликало обурення в користувачів TikTok.
  • У коментарях люди критикують зневагу Анни Алхім до української мови, а також сміх інших гостей.

Блогерка Анна Алхім вчора була на святкуванні, яке її колега Стася Макєєва організувала з нагоди хрещення доньки Мішель та сина Марселя. Вона взяла участь в одному з конкурсів, де ведучий попросив заспівати пісню українською мовою.

Відповідне відео з'явилося у тіктоці, інформує Show 24. Користувачів платформи обурила реакція Анни Алхім. 

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На святкуванні з нагоди хрещення дітей Стасі Макєєвої гостей розважав ведучий. В одному з конкурсів взяла участь Анна Алхім. Коли ведучий сказав, що блогерка має заспівати будь-яку пісню українською мовою, вона продемонструвала доволі дивну реакцію, закотивши очі. На фоні чути, як з цього посміялися інші гості. 

Ти маєш заспівати будь-який трек. Правило – він має бути українською мовою. Це не має бути гімн України, навіть якщо ти його знаєш. Сердючка може бути, наприклад, 
– сказав ведучий. 

Реакція Анни Алхім обурила мережу

Користувачі тіктоку в коментарях висловлюють обурення реакцією Анни Алхім. Дехто зазначає, що блогерка продемонструвала презирство до української мови. Інші ж розкритикували тих, хто сміявся на фоні.  

  • "Навіщо тоді жити в країні, від мови якої тебе аж так верне? І так нахабно це своє презирство демонструвати… Я, мабуть, чогось не розумію".
  • "Річ не у тому, що вона не хоче говорити українською, а саме її ставлення до української. Подивіться на цю реакцію".
  • "Більше дратує не її реакція чи позиція, а що натовп рже на задньому фоні".
  • "Головне багато блогерів хахакають із цього, дуже їм смішно".
  • "Просто огидно. Не розумію тих людей, які можуть бути підписані на таку "блогерку"… Аж верне…".
  • "Мій шок в шоці, це ганьба! Такі люди – ганьба України й нашого народу!"
  • "І на них рівняється молодь України. Як може бути така реакція на українську мову? Тут навіть важко слова підібрати".

Коментарі під відео з Алхім / Скриншоти з тіктоку

 

 

Варто зазначити, що блогерка продовжує слухати російську музику під час війни, а також публічно спілкується російською мовою, через що її критикують. Раніше ми писали й про інші скандали Анни Алхім