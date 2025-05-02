Анну Алхім попросили заспівати пісню українською мовою: реакція блогерки обурила мережу

Блогерка Анна Алхім вчора була на святкуванні, яке її колега Стася Макєєва організувала з нагоди хрещення доньки Мішель та сина Марселя. Вона взяла участь в одному з конкурсів, де ведучий попросив заспівати пісню українською мовою.

Відповідне відео з'явилося у тіктоці, інформує Show 24. Користувачів платформи обурила реакція Анни Алхім.

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На святкуванні з нагоди хрещення дітей Стасі Макєєвої гостей розважав ведучий. В одному з конкурсів взяла участь Анна Алхім. Коли ведучий сказав, що блогерка має заспівати будь-яку пісню українською мовою, вона продемонструвала доволі дивну реакцію, закотивши очі. На фоні чути, як з цього посміялися інші гості.

Ти маєш заспівати будь-який трек. Правило – він має бути українською мовою. Це не має бути гімн України, навіть якщо ти його знаєш. Сердючка може бути, наприклад,

– сказав ведучий.

Реакція Анни Алхім обурила мережу

Користувачі тіктоку в коментарях висловлюють обурення реакцією Анни Алхім. Дехто зазначає, що блогерка продемонструвала презирство до української мови. Інші ж розкритикували тих, хто сміявся на фоні.

"Навіщо тоді жити в країні, від мови якої тебе аж так верне? І так нахабно це своє презирство демонструвати… Я, мабуть, чогось не розумію".

"Річ не у тому, що вона не хоче говорити українською, а саме її ставлення до української. Подивіться на цю реакцію".

"Більше дратує не її реакція чи позиція, а що натовп рже на задньому фоні".

"Головне багато блогерів хахакають із цього, дуже їм смішно".

"Просто огидно. Не розумію тих людей, які можуть бути підписані на таку "блогерку"… Аж верне…".

"Мій шок в шоці, це ганьба! Такі люди – ганьба України й нашого народу!"

"І на них рівняється молодь України. Як може бути така реакція на українську мову? Тут навіть важко слова підібрати".

Коментарі під відео з Алхім / Скриншоти з тіктоку

Варто зазначити, що блогерка продовжує слухати російську музику під час війни, а також публічно спілкується російською мовою, через що її критикують. Раніше ми писали й про інші скандали Анни Алхім.