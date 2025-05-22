Анна Алхім прокоментувала звинувачення у держзраді: "Я не хвилююсь з цього приводу"

Днями стало відомо, що проти Анни Алхім відкрили кримінальне провадження про державну зраду. Блогерка відреагувала на звинувачення, а також висловилася про нещодавній скандал і публічний конфлікт з Оленою Мандзюк.

Алхім дала коментар програмі "Сніданок з 1+1", передає Show 24. Блогерка вважає звинувачення безпідставними.

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Я не вважаю себе проросійською. У мене набита вишиванка, прапор України. Яка я проросійська? Я знаходжуся в Києві, якщо цю справу будуть розслідувати, то я тут. Я не хвилююсь з цього приводу, бо я точно не маю ніякого відношення до державної зради. Я патріот своєї країни, тому я не переживаю. Так, це не приємно. Це не приємно для моїх батьків,

– сказала Анна Алхім.

Народна депутатка Наталія Піпа хоче, аби Служба безпеки перевірила діяльність блогерки. Вона зазначила – те, що Алхім говорить публічно – небезпечно і не сприяє досягненню справедливого миру в Україні.

Раніше повідомлялося, що поліція відкрила три кримінальні провадження щодо Анни Алхім. Це статті 161, 111 і 346 Кримінального кодексу України. Друга якраз і стосується державної зради.

Анна Алхім прокоментувала справу про державну зраду: дивіться відео онлайн

Анна Алхім про скандал і конфлікт з Оленою Мандзюк

На святкуванні хрещення дітей Стасі Макєєвої Алхім взяла участь в одному з конкурсів, де ведучий попросив заспівати пісню українською мовою. Реакція блогерки розлютила мережу, адже вона закотила очі, люди звинуватили жінку у зневажливому ставленні до державної мови. Анна прокоментувала скандал.

Я заспівала українську пісню "Цей мужчина тільки мій", але це ніхто не виклав. Чому я скривилася, коли мені сказали заспівати українською? Тому що в цій компанії всі знають мене як любителя російської музики, і тому я так скривилася. Не тому що мені бридка українська мова,

– пояснила блогерка.

Серед публічних людей, які засудили дії Анни Алхім, була Олена Мандзюк. Між блогерками виник публічний конфлікт. Згодом вони зустрілися, коли відвозили допомогу військовим.

Я зустрілася з Лєною. Ми з нею поспілкувалися. Цей конфлікт вже не потрібен ні їй, ні мені. Вона залишилася при своїй думці, я залишилася при своїй,

– розповіла Алхім.

Нагадаємо, раніше ми писали про зустріч Анни Алхім та Олени Мандзюк.