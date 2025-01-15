У поліції прокоментували напад на Wellboy, який заявив, що його побили "люди в мілітарі формі"
На початку цього тижня український співак Wellboy (Антон Вельбой) заявив, що його побили, та записав відео, де показав травми на голові. За словами артиста, нападниками були "люди у мілітарі формі".
У поліції розкрили деякі деталі інциденту, що трапився з артистом. За коментарем звернулися журналісти програми "ЖВЛ", пише 24 Канал.
До теми Відомий український співак повідомив, що його побили, та показав травми на голові
У поліції повідомили, що наразі з'ясовують обставини нападу на Wellboy. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень у справі. Людям, які побили співака, загрожує штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, 200 годин громадських робіт або виправні роботи до 1 року.
У поліції прокоментували напад на Wellboy: дивіться відео онлайн
Що відомо про побиття Wellboy (Антона Вельбоя)
- Днями Wellboy вийшов до шанувальників в інстаграм-сторіс та розповів, що його побили "люди в мілітарі формі". До відео він додав короткий підпис: "За дівчат треба боротися".
- Після інциденту співак звернувся за медичною допомогою та показав довідку з лікарні у своєму інстаграмі. Медичний висновок видали 13 січня о 2 годині ночі. Wellboy пройшов відповідне обстеження, а лікарі прописали йому лікування. У потерпілого діагностували забої та садна м'яких тканин.
- Наразі більше ніяких подробиць про напад артист не розповів.