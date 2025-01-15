У поліції розкрили деякі деталі інциденту, що трапився з артистом. За коментарем звернулися журналісти програми "ЖВЛ", пише 24 Канал.

До теми Відомий український співак повідомив, що його побили, та показав травми на голові

У поліції повідомили, що наразі з'ясовують обставини нападу на Wellboy. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень у справі. Людям, які побили співака, загрожує штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, 200 годин громадських робіт або виправні роботи до 1 року.

У поліції прокоментували напад на Wellboy: дивіться відео онлайн

Що відомо про побиття Wellboy (Антона Вельбоя)