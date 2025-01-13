Артист вийшов до своїх шанувальників в інстаграм-сторіс, пише 24 Канал. Однак подробиці інциденту наразі не розкрив.

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Wellboy записав відео, на якому видно, що він отримав травми голови. Співак додав короткий підпис: "За дівчат треба боротися". Після бійки він звернувся до лікарні та показав довідку у своєму інстаграмі. Хлопець пройшов відповідне обстеження, а медики прописали йому лікування.

Wellboy побили: дивіться відео

Медичний висновок був виданий 13 січня о 2 годині ночі. У Wellboy діагностували забої та садна м'яких тканин.

Wellboy звернувся за медичною допомогою після побиття / Скриншот з інстаграму

Якщо ви хочете фул (повне – 24 Канал) відео, де мене п*здять люди в мілітарі (військовій – 24 Канал) формі, ставте клас і лайк і пишіть коментар,

– сказав співак.

Wellboy побили / Скриншот з інстаграму

Наразі невідомо, що саме стало причиною бійки та чи дійсно Wellboy побили люди у військовій формі, як він стверджує. Чекаємо більше подробиць від артиста.