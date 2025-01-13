Артист вышел к своим поклонникам в инстаграм-сторис, пишет 24 Канал. Однако подробности инцидента пока не раскрыл.
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Wellboy записал видео, на котором видно, что он получил травмы головы. Певец добавил короткую подпись: "За девушек надо бороться". После драки он обратился в больницу и показал справку в своем инстаграме. Парень прошел соответствующее обследование, а медики прописали ему лечение.
Wellboy избили: смотрите видео
Медицинское заключение было выдано 13 января в 2 часа ночи. У Wellboy диагностировали ушибы и ссадины мягких тканей.
Wellboy обратился за медицинской помощью после избиения / Скриншот из инстаграма
Если вы хотите фул (полное – 24 Канал) видео, где меня п*здят люди в милитари (военной – 24 Канал) форме, ставьте класс и лайк и пишите комментарий,
– сказал певец.
Wellboy избили / Скриншот из инстаграма
Пока неизвестно, что именно стало причиной драки и действительно ли Wellboy избили люди в военной форме, как он утверждает. Ждем больше подробностей от артиста.