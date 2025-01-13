Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Івана Любиш-Кірдея. Чоловік опублікував відео, на якому співає з фронтменом гурту "Жадан і собаки".

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Я тепер доступний хоча б через фейсбук і ще в реанімацій, але з Жаданом заспівали. Ось вам "Мальви" в новій версії,

– написав Іван Любиш-Кірдей.

Сергій Жадан про зустріч з Іваном Любиш-Кірдеєм

Про зустріч з воєнним кореспондентом та його родиною на своїй фейсбук-сторінці написав і Сергій Жадан. Письменник повідомив, що після поранення Іван впав в кому, а прогнози були не втішні.

Але у вересні прийшов до тями. Одужує, в чому його неймовірно підтримує його родина. А Іван зі свого боку намагається підтримувати дружину та доньку. Зокрема, пообіцяв донечці, що зводить її на наш концерт. Тож ми вирішили не чекати й зіграти концерт просто тепер. Зустрілися, поспівали. Іван підіграв на баяні,

– розповів військовослужбовець.

Крім того, Жадан поділився, що донька Івана Любиш-Кірдея зробила ляльку, яку продала і зібрала 43500 гривень. Ці гроші дівчинка передала на патронатну службу 13 бригади НГУ "Хартія", де служить письменник. Сергію вона подарувала ляльку Григорія Сковороди з його цитатою: "Світло свободи перемагає темряву".

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