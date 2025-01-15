В полиции раскрыли некоторые детали инцидента, случившегося с артистом. За комментарием обратились журналисты программы "ЖВЛ", пишет 24 Канал.

К теме Известный украинский певец сообщил, что его избили, и показал травмы на голове

В полиции сообщили, что сейчас выясняют обстоятельства нападения на Wellboy. Правоохранители уже начали уголовное производство за нанесение легких телесных повреждений по делу. Людям, которые избили певца, грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, 200 часов общественных работ или исправительные работы до 1 года.

В полиции прокомментировали нападение на Wellboy: смотрите видео онлайн

Что известно об избиении Wellboy (Антона Вельбоя)