Відомий український співак повідомив, що його побили, та показав травми на голові
Український співак Антон Вельбой, більш відомий як Wellboy, розповів, що його побили. Він показав травми на голові.
Артист вийшов до своїх шанувальників в інстаграм-сторіс, пише 24 Канал. Однак подробиці інциденту наразі не розкрив.
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Wellboy записав відео, на якому видно, що він отримав травми голови. Співак додав короткий підпис: "За дівчат треба боротися". Після бійки він звернувся до лікарні та показав довідку у своєму інстаграмі. Хлопець пройшов відповідне обстеження, а медики прописали йому лікування.
Wellboy побили: дивіться відео
Медичний висновок був виданий 13 січня о 2 годині ночі. У Wellboy діагностували забої та садна м'яких тканин.
Wellboy звернувся за медичною допомогою після побиття / Скриншот з інстаграму
Якщо ви хочете фул (повне – 24 Канал) відео, де мене п*здять люди в мілітарі (військовій – 24 Канал) формі, ставте клас і лайк і пишіть коментар,
– сказав співак.
Wellboy побили / Скриншот з інстаграму
Наразі невідомо, що саме стало причиною бійки та чи дійсно Wellboy побили люди у військовій формі, як він стверджує. Чекаємо більше подробиць від артиста.