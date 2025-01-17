"Напросився на ґулю сам": стали відомі подробиці побиття Wellboy

З'явилися нові подробиці нападу на співака Wellboy (Антона Вельбоя). Раніше він розповів, що його побили "люди в мілітарі формі".

До журналістів програми "ЖВЛ" звернувся військовослужбовець Артур Гаспарян з позивним "Джигіт", пише 24 Канал. Чоловік бачив бійку з Wellboy та запевнив, що артист "напросився на ґулю сам".

До слова У поліції прокоментували напад на Wellboy, який заявив, що його побили "люди в мілітарі формі"

Артур Гаспарян розповів, що разом з побратимами приїхав до Києва, аби забрати пікапи та станції РЕБ. Загалом їх було 13, а також – двоє львівських блогерів, які допомогли придбати необхідні речі для військових.

Ближче до вечора компанія прийшла в один із закладів столиці, у якому зустріли Wellboy. Гаспарян стверджує, що був знайомий зі співаком, але потім стався конфлікт, під час якого артист "був досить агресивним".

За словами Артура, один із побратимів хотів нормально вирішити конфлікт. Натомість Wellboy нецензурно висловлювався в бік військовослужбовців. Ба більше, співак зняв взуття та шкарпетку зі своєї ноги, підніс до військового і сказав: "Понюхай". Гаспарян також надав журналістам відеодокази.

Артур Гаспарян розповів про інцидент з Wellboy: дивіться відео онлайн

Після цього конфлікт ставав серйознішим, тому компанія вирішила піти з закладу. Проте Wellboy навздогін відправив їх "за російським кораблем", через що львівський блогер Льолік не стримався.

Налетів на нього, наніс йому декілька ударів, після чого ми просто зібралися і звідти пішли. І він ще все одно до нас кричав, матюкався. Ми вже просто не хотіли продовжувати цей конфлікт,

– пригадав Льолік.

Журналісти "ЖВЛ" вдруге звернулися до співака за коментарем, але отримали відмову. Водночас команда лейблу, з яким співпрацює співак, запевнила, що прокоментує ситуацію згодом, артист також має відеодокази.

Коротко про напад на Wellboy