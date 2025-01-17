К журналистам программы "ЖВЛ" обратился военнослужащий Артур Гаспарян с позывным "Джигит", пишет 24 Канал. Мужчина видел драку с Wellboy и заверил, что артист "напросился на шишку сам".

К слову В полиции прокомментировали нападение на Wellboy, который заявил, что его избили "люди в милитари форме"

Артур Гаспарян рассказал, что вместе с собратьями приехал в Киев, чтобы забрать пикапы и станции РЭБ. Всего их было 13, а также – двое львовских блогеров, которые помогли приобрести необходимые вещи для военных.

Ближе к вечеру компания пришла в одно из заведений столицы, в котором встретили Wellboy. Гаспарян утверждает, что был знаком с певцом, но потом произошел конфликт, во время которого артист "был достаточно агрессивным".

По словам Артура, один из собратьев хотел нормально решить конфликт. Зато Wellboy нецензурно выражался в сторону военнослужащих. Более того, певец снял обувь и носок со своей ноги, поднес к военному и сказал: "Понюхай". Гаспарян также предоставил журналистам видеодоказательства.

Артур Гаспарян рассказал об инциденте с Wellboy: смотрите видео онлайн

После этого конфликт становился серьезнее, поэтому компания решила уйти из заведения. Однако Wellboy вдогонку отправил их "за российским кораблем", из-за чего львовский блогер Лелик не сдержался.

Налетел на него, нанес ему несколько ударов, после чего мы просто собрались и оттуда ушли. И он еще все равно к нам кричал, матерился. Мы уже просто не хотели продолжать этот конфликт,

– вспомнил Лелик.

Журналисты "ЖВЛ" во второй раз обратились к певцу за комментарием, но получили отказ. В то же время команда лейбла, с которым сотрудничает певец, заверила, что прокомментирует ситуацию позже, артист также имеет видеодоказательства.

Коротко о нападении на Wellboy