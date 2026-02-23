Активісти повісили у Луврі фото експринца Ендрю, яке розлетілося світом
- Активісти повісили фотографію Ендрю Маунтбеттена-Віндзора у Луврі, але вона була знята через 15 хвилин.
- Ендрю Маунтбеттена-Віндзора затримали 19 лютого за підозрою у зловживанні державною посадою, але звільнили після майже 12 годин.
Активісти британської політичної кампанії Everyone Hates Elon повісили фотографію Ендрю Маунтбеттена-Віндзора у Луврі. Вона зроблена після того, як колишнього принца звільнили з-під варти.
Співробітники Лувру прибрали сумнозвісне фото Ендрю через 15 хвилин. Про це повідомляє Euronews.
Активісти повісили фотографію Ендрю Маунтбеттена-Віндзора в одному з найбільших музеї світу, що розташований у Парижі, щоб показати, "яким світ пам'ятатиме" колишнього принца.
Вони додали до світлини підпис "Він зараз пітніє" – це відсилання до інтерв'ю, яке молодший брат короля Чарльза III дав у 2019 році у програмі Newsnight.
Під час розмови з журналісткою Емілі Мейтліс Ендрю заявив, що не може пітніти, тому обвинувачка Вірджинія Джуффре брехала про те, що бачила, як він пітніє у нічному клубі.
Для довідки! Вірджинія Джуффре звинуватила Ендрю Маунтбеттена-Віндзора у сексуальному насильстві. У 2021 році жінка подала цивільний позов проти нього. Справу врегулювали у 2022 році, колишній принц здійснив фінансову виплату. 25 квітня 2025 року Вірджинія покінчила життя самогубством.
Маунтбеттена-Віндзора сфотографували на задньому сидінні Range Rover після того, як його відпустили з поліцейської дільниці Норфолка через майже 12 годин після арешту. Ендрю затримали вранці 19 лютого за підозрою у зловживанні державною посадою.
Що відомо про арешт Ендрю Маунтбеттена-Віндзора?
Ендрю Маунтбеттена-Віндзора заарештували після того, як уряд США оприлюднив мільйони документів, пов'язаних із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.
Серед них були копії електронних листів, які нібито свідчать про те, що молодший брат короля Чарльза III ділився з Епштейном конфіденційною інформацією, коли працював британським торговим посланником.
Водночас колишній принц продовжує заперечувати будь-які правопорушення.
Зазначимо, що Ендрю все ще є восьмим у черзі на британський престол. Проте уряд сера Кіра Стармера розглядає можливість прийняти парламентський акт, щоб усунути його з черги спадкоємців.