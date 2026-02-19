З'явились перші фото з обшуків особняка, де проживав колишній принц Ендрю

Сьогодні вранці заарештували Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, який 19 лютого святкує 66-й день народження. Колишній принц перебуває під вартою після рейду у його новому будинку в Сандрінгемі.

Поліція долини Темзи затримала брата короля Чарльза III за підозрою у зловживанні державною посадою. Daily Mail повідомляє, що поліцейські в цивільному, яких перевозили у шести немаркованих автомобілях, прибули до Вуд-Фарм, де зараз живе Ендрю, о 8 годині ранку.

Менш ніж за годину конвой, до якого входили щонайменше два королівські Land Rover, пов'язані з Ендрю, сфотографували під час виїзду з маєтку. Арешт Ендрю Маунтбеттена-Віндзора підтвердили о 10:08 ранку.

У поліції повідомили, що їхні співробітники обшукують адресу в Норфолку – Вуд-Фарм, де проживає колишній принц, та адресу в Беркширі – особняк Royal Lodge у Вінздорі, де він мешкав понад 20 років.

Поліція обшукує адресу в Беркширі / Фото Getty Images

Поліцейські стоять біля входу до Вуд-Фарм, будинку Ендрю Маунтбеттена-Віндзора / Фото Getty Images

