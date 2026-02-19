З'явились перші фото з обшуків особняка, де проживав колишній принц Ендрю
- Ендрю Маунтбеттена-Віндзора заарештували за підозрою у зловживанні державною посадою.
- Поліція обшукує адреси в Норфолку та Беркширі, де проживає та проживав колишній принц.
Сьогодні вранці заарештували Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, який 19 лютого святкує 66-й день народження. Колишній принц перебуває під вартою після рейду у його новому будинку в Сандрінгемі.
Поліція долини Темзи затримала брата короля Чарльза III за підозрою у зловживанні державною посадою. Daily Mail повідомляє, що поліцейські в цивільному, яких перевозили у шести немаркованих автомобілях, прибули до Вуд-Фарм, де зараз живе Ендрю, о 8 годині ранку.
Не пропустіть Король Чарльз III вперше відреагував на арешт брата Ендрю
Менш ніж за годину конвой, до якого входили щонайменше два королівські Land Rover, пов'язані з Ендрю, сфотографували під час виїзду з маєтку. Арешт Ендрю Маунтбеттена-Віндзора підтвердили о 10:08 ранку.
У поліції повідомили, що їхні співробітники обшукують адресу в Норфолку – Вуд-Фарм, де проживає колишній принц, та адресу в Беркширі – особняк Royal Lodge у Вінздорі, де він мешкав понад 20 років.
Як король Чарльз III відреагував на арешті брата?
Король Чарльз III відреагував на арешт брата в офіційній заяві. Він наголосив, що потрібно забезпечити справедливий та належний процес, щоб відповідні органи провели належне розслідування.
"У цьому, як я вже казав раніше, вони мають нашу повну та щиру підтримку та співпрацю. Дозвольте мені чітко заявити: закон має йти своїм шляхом. Оскільки цей процес триває, мені було б неправильно далі коментувати це питання", – додав монарх.
Принц та принцеса Уельські підтримали заяву короля. Він та інші члени королівської родини продовжать виконувати свої обов'язки.
Зауважимо, що ні Чарльз III, ні Букінгемський палац не знали про арешт Ендрю заздалегідь.