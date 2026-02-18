"Спогад про нас до 2022 року": мережа в захваті від нової пісні Артема Пивоварова
- Артем Пивоваров випустив нову пісню "8 диво" зі свого майбутнього альбому, присвяченого стихії повітря.
- Кліп на пісню, режисером якого став Дмитро Шмурак, включає сюрреалістичні образи іспанського художника Сальвадора Далі та міфічний острів.
Артем Пивоваров випустив другий трек зі свого майбутнього сольного альбому. Він продовжить серію повноформатних релізів, що об'єднані темою елементів природи.
Артист представив сингл учора, 17 лютого. На ютуб-каналі Пивоварова також вийшов кліп.
Нова пісня Артема Пивоварова сповнена ніжності та любові. "8 диво" – це ще один спосіб висловили свої почуття і захоплення красою й особливістю коханої людини, яка є для кожного справжнім дивом.
Режисером кліпу став Дмитро Шмурак. Глядачі потрапляють у вимір, де реальність переплітається з фантазією. Це світ мрій і сновидінь зі сміливими уявленнями та ідеями, від яких ми ховаємося.
У відео присутні сюрреалістичні образи з картин іспанського художника Сальвадора Далі, а також міфічний острів, на честь якого названий майбутній альбом Пивоварова. Він присвячений стихії повітря.
Пісня "8 диво" не потребує додаткових тлумачень. Це найсильніші глибинні почуття, трансформовані в музичну форму. Нехай ця робота стане посвятою тим самим найчарівнішим у житті кожного,
– зазначив Артем Пивоваров.
Артем Пивоваров – "8 диво": дивіться відео онлайн
Реакція мережі
- "Це як спогад про нас до 2022 року. Ніч, літній мирний Київ, замість вибухів зірки у небі, музика і кохання. Ми щасливі й безтурботні. Артеме, нехай ця пісня стане нашим майбутнім! Як же не вистачає нам цього відчуття легкості. Кожна нотка в серце! Дякую!"
- "І тут кожен відчув вайб того Артема, за яким ми сумували. З прем'єрою, наш!"
- "Аж мурашки по тілу від музики та кліпу. Здається, кожна дівчина і жінка після цієї пісні може вважати себе 8 дивом. Бо насправді так і є".
- "Музичний геній! Різносторонність твоєї творчості вражає! Пишаюсь, що в нашій країні існують такі артисти".
- "Цей кліп – справжнє естетичне задоволення. А образи – просто вау".
Яка перша пісня з майбутнього альбому Пивоварова?
Нагадаємо, що на концертах у київському Палаці спорту, що пройшли у листопаді 2025 року, Артем Пивоваров представив першу пісню з майбутнього сольного альбому. Вона отримала назву Ave Maria.
Артист презентував трек 28 листопада. Він відкриває нову сторінку творчості Пивоварова.
На першому з семи концертів у Палаці спорту Артем повідомив, що альбом вийде у 2026 році. Він також оголосив про закриття двох проєктів: "Твої вірші, мої ноти" і "The Вуса".