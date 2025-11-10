Початок нової історії, – Артем Пивоваров оголосив про закриття двох проєктів
- Артем Пивоваров оголосив про закриття проєктів "Твої вірші, мої ноти" і "The Вуса" на концерті в Києві.
- Він анонсував вихід нового альбому наступного року та представив нову пісню "Аве Марія".
У київському Палаці спорту відгриміли три з семи концертів Артема Пивоварова. Під час першого шоу, яке відбулось 7 листопада, артист повідомив про закриття проєктів "Твої вірші, мої ноти" і "The Вуса".
Зі сцени Пивоваров оголосив про вихід нового альбому. Реліз запланований на наступний рік, пише 24 Канал.
Початок нової історії. У наступному році виходить альбом, який не пов'язаний з проєктом "Твої вірші, мої ноти", бо це альбом, який я закрив. Так само як і закрив цього року проєкт "The Вуса". Можливо, для когось на жаль, але це нові можливості й перспективи для того, щоб ви нарешті почули альбом, який я готую вже протягом п'яти років,
– заявив Артем Пивоваров.
На першому концерті у Палаці спорту Пивоваров також представив нову пісню "Аве Марія", яка увійде в майбутній альбом. Трек вийде цього місяця, а глядачі, що були у залі, стануть частиною кліпу.
Як пройшли три концерти Артема Пивоварова у Палаці спорту?
Наша редакція побувала на концерті Артема Пивоварова 7 листопада. Артист виступав з хоровою капелою імені Л.М. Ревуцького та у супроводі оркестру.
Пивоваров співав свої популярні треки, спускався до людей у залі та спілкувався з публікою, а протягом усього шоу були неймовірні спецефекти. Також він віддав шану нашим військовим.
На першому концерті Артем оголосив 7 Палац спорту. Наприкінці шоу на сцену вийшов Андрій Бєдняков, який провів аукціон. Жовтий костюм Пивоварова з кліпу "Рандеву" розіграли за 100 тисяч гривень. Гітару продали за 200 тисяч гривень.
Другий концерт відбувся 8 листопада. Запрошеною гостею була Klavdia Petrivna. Співачка разом із Пивоваровим заспівала їхній спільний трек "Барабани". У залі також був присутній поет Юрій Рибчинський. Артист виконав пісню "Земле моя", слова до якої він написав.
Наприкінці концерту вимкнули світло через російський обстріл, що був напередодні, тож разом із командою і хоровою капелою імені Л.М. Ревуцького Артем заспівав Гімн України.
Третій концерт відгримів учора, 9 листопада. На сцені Палацу спорту з'явилась Лілу45. Вони з Пивоваровим заспівали пісню "Радісно/Страшно".
Наступні шоу відбудуться 12, 14, 15 та 16 листопада.