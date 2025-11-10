Початок нової історії, – Артем Пивоваров оголосив про закриття двох проєктів

У київському Палаці спорту відгриміли три з семи концертів Артема Пивоварова. Під час першого шоу, яке відбулось 7 листопада, артист повідомив про закриття проєктів "Твої вірші, мої ноти" і "The Вуса".

Зі сцени Пивоваров оголосив про вихід нового альбому. Реліз запланований на наступний рік, пише 24 Канал.

Початок нової історії. У наступному році виходить альбом, який не пов'язаний з проєктом "Твої вірші, мої ноти", бо це альбом, який я закрив. Так само як і закрив цього року проєкт "The Вуса". Можливо, для когось на жаль, але це нові можливості й перспективи для того, щоб ви нарешті почули альбом, який я готую вже протягом п'яти років,

– заявив Артем Пивоваров.

На першому концерті у Палаці спорту Пивоваров також представив нову пісню "Аве Марія", яка увійде в майбутній альбом. Трек вийде цього місяця, а глядачі, що були у залі, стануть частиною кліпу.

