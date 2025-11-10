Укр Рус
Show24 Музика Початок нової історії, – Артем Пивоваров оголосив про закриття двох проєктів
10 листопада, 14:05
4

Початок нової історії, – Артем Пивоваров оголосив про закриття двох проєктів

Марія Примич
Основні тези
  • Артем Пивоваров оголосив про закриття проєктів "Твої вірші, мої ноти" і "The Вуса" на концерті в Києві.
  • Він анонсував вихід нового альбому наступного року та представив нову пісню "Аве Марія".

У київському Палаці спорту відгриміли три з семи концертів Артема Пивоварова. Під час першого шоу, яке відбулось 7 листопада, артист повідомив про закриття проєктів "Твої вірші, мої ноти" і "The Вуса".

Зі сцени Пивоваров оголосив про вихід нового альбому. Реліз запланований на наступний рік, пише 24 Канал

Дивіться також Юрій Рибчинський відвідав концерт Пивоварова: як зараз виглядає легендарний поет

Початок нової історії. У наступному році виходить альбом, який не пов'язаний з проєктом "Твої вірші, мої ноти", бо це альбом, який я закрив. Так само як і закрив цього року проєкт "The Вуса". Можливо, для когось на жаль, але це нові можливості й перспективи для того, щоб ви нарешті почули альбом, який я готую вже протягом п'яти років, 
– заявив Артем Пивоваров.

Пивоваров закрив проєкти "Твої вірші, мої ноти" і "The Вуса": дивіться відео онлайн

На першому концерті у Палаці спорту Пивоваров також представив нову пісню "Аве Марія", яка увійде в майбутній альбом. Трек вийде цього місяця, а глядачі, що були у залі, стануть частиною кліпу.

Пивоваров представив пісню з майбутнього альбому: дивіться відео онлайн

Як пройшли три концерти Артема Пивоварова у Палаці спорту?

  • Наша редакція побувала на концерті Артема Пивоварова 7 листопада. Артист виступав з хоровою капелою імені Л.М. Ревуцького та у супроводі оркестру.

  • Пивоваров співав свої популярні треки, спускався до людей у залі та спілкувався з публікою, а протягом усього шоу були неймовірні спецефекти. Також він віддав шану нашим військовим.

  • На першому концерті Артем оголосив 7 Палац спорту. Наприкінці шоу на сцену вийшов Андрій Бєдняков, який провів аукціон. Жовтий костюм Пивоварова з кліпу "Рандеву" розіграли за 100 тисяч гривень. Гітару продали за 200 тисяч гривень.

  • Другий концерт відбувся 8 листопада. Запрошеною гостею була Klavdia Petrivna. Співачка разом із Пивоваровим заспівала їхній спільний трек "Барабани". У залі також був присутній поет Юрій Рибчинський. Артист виконав пісню "Земле моя", слова до якої він написав.

  • Наприкінці концерту вимкнули світло через російський обстріл, що був напередодні, тож разом із командою і хоровою капелою імені Л.М. Ревуцького Артем заспівав Гімн України.

  • Третій концерт відгримів учора, 9 листопада. На сцені Палацу спорту з'явилась Лілу45. Вони з Пивоваровим заспівали пісню "Радісно/Страшно".

  • Наступні шоу відбудуться 12, 14, 15 та 16 листопада.