Начало новой истории, – Артем Пивоваров объявил о закрытии двух проектов
10 ноября, 14:05
Начало новой истории, – Артем Пивоваров объявил о закрытии двух проектов

Мария Примыч
Основні тези
  • Артем Пивоваров объявил о закрытии проектов "Твои стихи, мои ноты" и "The Вуса" на концерте в Киеве.
  • Он анонсировал выход нового альбома в следующем году и представил новую песню "Аве Мария".

В киевском Дворце спорта отгремели три из семи концертов Артема Пивоварова. Во время первого шоу, которое состоялось 7 ноября, артист сообщил о закрытии проектов "Твои стихи, мои ноты" и "The Вуса".

Со сцены Пивоваров объявил о выходе нового альбома. Релиз запланирован на следующий год, пишет 24 Канал.

Начало новой истории. В следующем году выходит альбом, который не связан с проектом "Твои стихи, мои ноты", потому что это альбом, который я закрыл. Так же как и закрыл в этом году проект "The Вуса". Возможно, для кого-то к сожалению, но это новые возможности и перспективы для того, чтобы вы наконец услышали альбом, который я готовлю уже в течение пяти лет, 
– заявил Артем Пивоваров.

Пивоваров закрыл проекты "Твои стихи, мои ноты" и "The Вуса": смотрите видео онлайн

На первом концерте во Дворце спорта Пивоваров также представил новую песню "Аве Мария", которая войдет в будущий альбом. Трек выйдет в этом месяце, а зрители, что были в зале, станут частью клипа.

Пивоваров представил песню из будущего альбома: смотрите видео онлайн

Как прошли три концерта Артема Пивоварова во Дворце спорта?

  • Наша редакция побывала на концерте Артема Пивоварова 7 ноября. Артист выступал с хоровой капеллой имени Л.М. Ревуцкого и в сопровождении оркестра.

  • Пивоваров пел свои популярные треки, спускался к людям в зале и общался с публикой, а в течение всего шоу были невероятные спецэффекты. Также он отдал дань уважения нашим военным.

  • На первом концерте Артем объявил 7 Дворец спорта. В конце шоу на сцену вышел Андрей Бедняков, который провел аукцион. Желтый костюм Пивоварова из клипа "Рандеву" разыграли за 100 тысяч гривен. Гитару продали за 200 тысяч гривен.

  • Второй концерт состоялся 8 ноября. Приглашенной гостьей была Klavdia Petrivna. Певица вместе с Пивоваровым спела их совместный трек "Барабаны". В зале также присутствовал поэт Юрий Рыбчинский. Артист исполнил песню "Земле моя", слова к которой он написал.

  • В конце концерта выключили свет из-за российского обстрела, что был накануне, поэтому вместе с командой и хоровой капеллой имени Л.М. Ревуцкого Артем спел Гимн Украины.

  • Третий концерт отгремел вчера, 9 ноября. На сцене Дворца спорта появилась Лилу45. Они с Пивоваровым спели песню "Радостно/Страшно".

  • Следующие шоу состоятся 12, 14, 15 и 16 ноября.