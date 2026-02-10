Нові обличчя українського шоу-бізнесу: артисти, на піснях яких росте сучасне покоління

Klavdia Petrivna, Шугар та інші – це нові обличчя української сцени, про яких сьогодні говорить уся країна. Ще вчора вони були зірками лише у тіктоці, а вже зараз збирають тисячні зали та очолюють чарти стрімінгів.

Хто ці молоді революціонери, які змінюють правила гри в музичній індустрії – дізнавайтеся в добірці 24 Каналу.

Кажанна

Справжній яскравий спалах нової сцени. Співачка, блогерка та авторка пісень, яка перетворила тікток на свій головний майданчик для самовираження. Її треки "Гірка", "Плач" та "Жалі" – це коктейль із самоіронії та нестандартного звуку, який швидко завірусився в мережі.

Кажанна запам'ятовується своїм незвичним та зухвалим стилем, який важко сплутати з будь-ким іншим. Артистка не боїться бути дивною, і саме ця щирість підкорює слухачів. Вона вже впевнено почувається на великих фестивальних сценах та має в арсеналі успішний сольний концерт у столиці. Нещодавно артистка опинилася в центрі медійної уваги через припинення співпраці з лейблом Nova Music (співвласницею якого є Jerry Heil), проте це лише підігріло інтерес до її подальшого самостійного шляху. Адже прихильники пильно стежать за тим, як буде продовжуватись розвиток уже незалежної співачки.

Кажанна – "Жалі": дивіться відео онлайн

Klavdia Petrivna

Головна інтрига року, яка змусила всю країну перетворитися на детективів. Перший сольний вихід на сцену – і одразу два аншлаги у Палаці спорту! Це була чи не найгучніша поява у публічному просторі за всю історію українського шоу-бізнесу. Довгий час артистка залишалася інкогніто, приховуючи обличчя за капелюхами та масками, що лише підігрівало азарт фанатів.

Свій псевдонім та витончений образ співачка запозичила з роману Володимира Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля", додавши сучасній попмузиці інтелектуального шарму. Її пісні "Знайди мене", "Я тобі брехала", "Невже" та інші миттєво стали хітами, а спільний трек з Артемом Пивоваровим "Барабан" буквально розірвав чарти. Сьогодні Klavdia Petrivna – це вже не просто таємничий голос із тіктоку а повноцінна попзірка, яка диктує тренди.

Klavdia Petrivna – "Я тобі брехала": слухайте пісню онлайн

Шугар

Артист, чиї треки ви точно чули, навіть якщо не знаєте його імені. "Тьотя" та "Олег" – це не просто пісні, а справжні народні меми. Шугар (справжнє ім'я – Олег) почав свій шлях як гумористичний блогер, але згодом змінив камеру на мікрофон.

Хоча артиста часто критикують за простоту аранжувань, у його творчості ховається глибока сатира. Замість типових текстів про кохання, він використовує фрази з описів профілів у Tinder або популярні поради психологів, тонко висміюючи чоловічу поведінку в стосунках. Творчість Шугара – це поєднання іронії, поваги до жінок та запальних танцювальних ритмів. Саме його музика підіймає настрій і змушує усміхатись.

Шугар – "Тьотя": дивіться відео онлайн

BRYKULETS

Якщо ви досі не підспівували хіту "Посилать" або не танцювали під "Лізу", саме час познайомитися з артистом, чиє ім'я за останні два роки стало частиною української попмузики. Іван Брикулець гучно заявив про себе після виходу треку "Чужію я" спільно з гуртом NAZVA – цей тандем став справжньою сенсацією, зібравши понад 7,2 млн прослуховувань лише на YouTube Music.

Сам Іван зізнається, що його натхнення – це історії про дівчат, закоханість та розставання. Любов до слова у нього ще зі школи, де він активно писав вірші, що тепер перетворилися на влучні та зрозумілі кожному тексти. Творчість BRYKULETS – це поєднання простоти, харизми та справжніх емоцій, які відгукуються тисячам слухачів.

BRYKULETS – "Ліза": дивіться відео онлайн

NAZVA

Самі хлопці називають себе "галицько-донбаським українським гуртом". Колектив на чолі з Павлом Гоцом та Ярославом Яровенком став одним із найяскравіших відкриттів нового шоубізу.

Їхнім найпопулярнішим треком є композиція "Чужію я". Вона з'явилася саме в той час, коли мільйони українців були змушені залишити свої домівки, тож глибокий сенс пісні відгукнувся кожному, хто відчув біль життя вдалині від дому.

Щодо стилю, то музиканти ідентифікують свою творчість як "альтернативний етно-арт хаос". Це музика, що поєднує інтелектуальні тексти з незвичним звучанням контрабаса та альта. Окрім головного хіта, ви точно могли чути такі треки гурту, як "Сіґеле-міґеле", "Тихо-тихо", "На дно" (за участю KRUTЬ).

Гурт активно зберігає та розвиває українську культуру, а один із його фронтменів – Павло Гоц – вступив до лав ЗСУ. Про це артист повідомив у своєму інстаграмі рік тому.

Знятий з військового обліку. Підстава: військовослужбовець,

– підписав фото Павло.

NAZVA & BRYKULETS – "Чужію я": дивіться відео онлайн

Schmalgauzen

Schmalgauzen – це театрально-музичний ансамбль, а кожен їхній виступ – справжній перформанс, що поєднує в собі елементи театру, кабаре та живої імпровізації. Гурт працює в унікальному жанрі, який артисти створили "під себе". Саме ця самобутність підкорила слухачів: на їхніх концертах завжди повні зали, а фан-база вражає своєю відданістю.

На премії Muzvar фан-клуб Schmalgauzen здобув перемогу в категорії "Найактивніший фан-клуб". Популярність колективу підтверджують і цифри – мільйони прослуховувань на YouTube Music мають чимало композицій.

Schmalgauzen – "Втомлена стріт": дивіться відео онлайн

Курган і Agregat

Це самобутній український хіп-хоп гурт, візитною карткою якого є виразний слобожанський суржик. З початком повномасштабного вторгнення музиканти спрямували всю свою медійність на допомогу країні: вони розгорнули активну волонтерську діяльність, а Євгеній Володченко вступив до лав ЗСУ.

Курган і Agregat – чи не єдиний колектив, який віддає на потреби Збройних Сил України 100% прибутку від своїх концертів. Масштаби їхньої допомоги вражають: у 2025 році гурт зібрав повний Палац спорту, де завдяки одному виступу вдалося акумулювати понад 9 мільйонів гривень для війська.

Окрім музики та волонтерства, учасники гурту підкорюють і кінематограф. Ще у 2023 році Аміл та Раміл Насірови зіграли головні ролі у фільмі Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург", який став справжнім кінохітом.

Курган і Agregat – "Палац спорту 2025": дивіться відео онлайн

OTOY

OTOY розпочав свій творчий шлях ще у 2020 році, проте справжня популярність та визнання наздогнали його нещодавно. Минулого року виконавець увійшов до престижного списку Forbes "30 до 30", закріпивши статус одного з найвпливовіших молодих лідерів країни.

Творчість OTOY вже давно вийшла за межі музичних платформ. Під час громадських мітингів на підтримку антикорупційних органів (НАБУ та САП) активісти неодноразово використовували на плакатах цитату "Мій страх – це зашиті вуста" з його потужного треку "пащека".

Наразі найпопулярнішою роботою артиста є трек "Судоми", який на YouTube Music зібрав уже понад 3,9 мільйона прослуховувань

OTOY – "Судоми": дивіться відео онлайн

Процес активної українізації відкрив нам безліч талановитих імен, які довели: наша культура – глибока, сучасна, а головне – вона щиро відгукується слухачам. Фанати пишаються цими артистами, адже в їхніх текстах закладені справжні, правильні сенси. І саме з такими настроями в навушниках сьогодні зростає нове покоління нашої країни.