Здригалось все навіть під землею, – зірки емоційно відреагували на цинічну атаку по Києву

У ніч проти 17 червня Росія знову цинічно вдарила по Києву. Є постраждалі та загиблі, пошкодження фіксуються в різних районах столиці. Люди пережили чергову страшну, безсонну ніч.

Українські зірки вже вийшли на зв'язок до шанувальників та відреагували на цинічну російську атаку. Даша Квіткова, Маша Єфросиніна, Григорій і Христина Решетники та інші показали, як пережили ніч, передає Show 24.

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Григорій та Христина Решетники

Григорій та Христина Решетники разом з дітьми ховались в паркінгу. Сім'я всю ніч провела в укритті.

Стільки було сімей сьогодні, діток. Наші спали, слава Богу, бо ми спустились одразу, як тільки почали летіти перші дрони на Київ, і, слава Богу, наші хлопчики нічого не чули, бо так було гучно. Навіть тут, під землею, все здригалось,

– написала Христина Решетник.

Решетники про нічну атаку на Київ / Скриншоти з інстаграму

Джамала

Джамала опублікувала відео, на якому чути, як ППО працює по повітряних цілях. Співачка показалася схвильованою, зі сльозами на очах.

Джамала під час атаки на Київ / Відео з інстаграму співачки

Даша Квіткова

Блогерка Даша Квіткова ховалася в машині.

Україно, тримайся. Знову жахлива ніч для українців. Будь ласка, перебувайте в укриттях і бережіть одне одного,

– звернулася вона до підписників.

Даша Квіткова під час обстрілу Києва / Скриншот з інстаграму блогерки

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна з сином Олександром також провела ніч в укритті.

Чергова страшна ніч,

– написала інфлуенсерка.

Маша Єфросиніна з сином в укритті / Скриншот з інстаграму інфлуенсерки

Зірки відреагували на удар по Києву / Скриншоти з інстаграму

Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що цієї ночі Київ та околиці атакували 175 дронів, понад 14 крилатих ракет та щонайменше 2 балістичні. Внаслідок обстрілу найбільше житла і майна знищено в Солом'янському і Дарницькому районах столиці.