Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Київської МВА Тимура Ткаченка.

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Скільки ракет та дронів летіло на Київ

Тимур Ткаченко повідомив, що найбільше житла і майна киян росіяни знищили в Солом'янському та Дарницькому районах столиці.

Наразі вже формуємо перелік взаємодопомоги райдержадміністрацій одна одній на локаціях, що постраждали,

– зазначив він.

Загалом Київ атакували 175 дронів, понад 14 крилатих ракет та щонайменше дві балістичні. У МВА також зазначили, що характер пошкоджень – це пряме влучання у житлову забудову.