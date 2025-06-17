Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Київської МВА Тимура Ткаченка.
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Скільки ракет та дронів летіло на Київ
Тимур Ткаченко повідомив, що найбільше житла і майна киян росіяни знищили в Солом'янському та Дарницькому районах столиці.
Наразі вже формуємо перелік взаємодопомоги райдержадміністрацій одна одній на локаціях, що постраждали,
– зазначив він.
Загалом Київ атакували 175 дронів, понад 14 крилатих ракет та щонайменше дві балістичні. У МВА також зазначили, що характер пошкоджень – це пряме влучання у житлову забудову.