У ніч на 28 серпня Київ пережив одну з найважчих атак: російські війська застосували й дрони-камікадзе, і різні типи ракет. Внаслідок удару зруйновані житлові будинки, пошкоджена інфраструктура та є численні жертви.

Масований ракетний обстріл вже прокоментувала перша леді України. Повідомляє Show 24 з посиланням на сторінку Олени Зеленської в соцмережі Х (колишній твітер).

До теми "Росія – терорист": Мандзюк, Решетник й інші зірки емоційно відреагували на нічний обстріл Києва

Перша леді України звернулася до громадян зі словами підтримки. Вона назвала цю ніч на 28 серпня страшною і трагічною для столиці та висловила співчуття всім, хто втратив близьких.

Ми знову втратили найдорожче – людей. Росія зруйнувала та пошкодила звичайні житлові будинки, знищила добробут, здоров'я, нормальне життя їхніх мешканців. Десятки людей поранені. Кожна така ніч – це рана, яка ще довго болітиме нашим сім'ям і країні,

– написала Зеленська.

Вона підкреслила, що світ продовжує підтримувати Україну, однак доти, доки Росія має можливість атакувати, щодня гине хтось невинний.

Що відомо про наслідки атаки на столицю?