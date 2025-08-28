Масований ракетний обстріл вже прокоментувала перша леді України. Повідомляє Show 24 з посиланням на сторінку Олени Зеленської в соцмережі Х (колишній твітер).
Перша леді України звернулася до громадян зі словами підтримки. Вона назвала цю ніч на 28 серпня страшною і трагічною для столиці та висловила співчуття всім, хто втратив близьких.
Ми знову втратили найдорожче – людей. Росія зруйнувала та пошкодила звичайні житлові будинки, знищила добробут, здоров'я, нормальне життя їхніх мешканців. Десятки людей поранені. Кожна така ніч – це рана, яка ще довго болітиме нашим сім'ям і країні,
– написала Зеленська.
Вона підкреслила, що світ продовжує підтримувати Україну, однак доти, доки Росія має можливість атакувати, щодня гине хтось невинний.
Що відомо про наслідки атаки на столицю?
- У ніч на 28-ме серпня ракета зруйнувала під'їзд п'ятиповерхового будинку в Дарницькому районі. Також постраждали Дніпровський, Солом’янський, Шевченківський, Голосіївський, Оболонський і Деснянський райони Києва.
- Очільник Київської військової міської адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що загальна кількість пошкоджених об'єктів може сягнути сотні, а вибитих вікон – тисячі.
- Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу, розбирають завали та шукають людей під руїнами.
- Станом на 12:19 відомо про 15 загиблих, серед них четверо дітей. Десятки людей дістали поранення.