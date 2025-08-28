Массированный ракетный обстрел уже прокомментировала первая леди Украины. Сообщает Show 24 со ссылкой на страницу Елены Зеленской в соцсети Х (бывший твитер).

Первая леди Украины обратилась к гражданам со словами поддержки. Она назвала эту ночь на 28 августа страшной и трагической для столицы и выразила соболезнования всем, кто потерял близких.

Мы снова потеряли самое дорогое – людей. Россия разрушила и повредила обычные жилые дома, уничтожила благосостояние, здоровье, нормальную жизнь их жителей. Десятки людей ранены. Каждая такая ночь – это рана, которая еще долго будет болеть нашим семьям и стране,
– написала Зеленская.

Она подчеркнула, что мир продолжает поддерживать Украину, однако до тех пор, пока Россия имеет возможность атаковать, ежедневно погибает кто-то невинный.

Что известно о последствиях атаки на столицу?

  • В ночь на 28-е августа ракета разрушила подъезд пятиэтажного дома в Дарницком районе. Также пострадали Днепровский, Соломенский, Шевченковский, Голосеевский, Оболонский и Деснянский районы Киева.
  • Глава Киевской военной городской администрации Тимур Ткаченко сообщил, что общее количество поврежденных объектов может достичь сотни, а выбитых окон – тысячи.
  • Спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрела, разбирают завалы и ищут людей под руинами.
  • По состоянию на 12:19 известно о 15 погибших, среди них четверо детей. Десятки людей получили ранения.