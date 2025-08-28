Массированный ракетный обстрел уже прокомментировала первая леди Украины. Сообщает Show 24 со ссылкой на страницу Елены Зеленской в соцсети Х (бывший твитер).

К теме "Россия – террорист": Мандзюк, Решетник и другие звезды эмоционально отреагировали на ночной обстрел Киева

Первая леди Украины обратилась к гражданам со словами поддержки. Она назвала эту ночь на 28 августа страшной и трагической для столицы и выразила соболезнования всем, кто потерял близких.

Мы снова потеряли самое дорогое – людей. Россия разрушила и повредила обычные жилые дома, уничтожила благосостояние, здоровье, нормальную жизнь их жителей. Десятки людей ранены. Каждая такая ночь – это рана, которая еще долго будет болеть нашим семьям и стране,

– написала Зеленская.

Она подчеркнула, что мир продолжает поддерживать Украину, однако до тех пор, пока Россия имеет возможность атаковать, ежедневно погибает кто-то невинный.

Что известно о последствиях атаки на столицу?