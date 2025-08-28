Десятки людей ранены, – Зеленская со щемящей болью отреагировала на массированную атаку столицы
- В ночь на 28 августа Киев подвергся одной из самых тяжелых атак, включавшей дроны-камикадзе и различные типы ракет, что привело к разрушению жилых домов и инфраструктуры, с многочисленными жертвами.
- Первая леди Украины, Елена Зеленская, выразила соболезнования пострадавшим и подчеркнула важность международной поддержки, отметив, что до тех пор, пока Россия имеет возможность атаковать, невинные люди продолжают гибнуть.
В ночь на 28 августа Киев пережил одну из самых тяжелых атак: российские войска применили и дроны-камикадзе, и различные типы ракет. В результате удара разрушены жилые дома, повреждена инфраструктура и есть многочисленные жертвы.
Массированный ракетный обстрел уже прокомментировала первая леди Украины. Сообщает Show 24 со ссылкой на страницу Елены Зеленской в соцсети Х (бывший твитер).
Первая леди Украины обратилась к гражданам со словами поддержки. Она назвала эту ночь на 28 августа страшной и трагической для столицы и выразила соболезнования всем, кто потерял близких.
Мы снова потеряли самое дорогое – людей. Россия разрушила и повредила обычные жилые дома, уничтожила благосостояние, здоровье, нормальную жизнь их жителей. Десятки людей ранены. Каждая такая ночь – это рана, которая еще долго будет болеть нашим семьям и стране,
– написала Зеленская.
Она подчеркнула, что мир продолжает поддерживать Украину, однако до тех пор, пока Россия имеет возможность атаковать, ежедневно погибает кто-то невинный.
Что известно о последствиях атаки на столицу?
- В ночь на 28-е августа ракета разрушила подъезд пятиэтажного дома в Дарницком районе. Также пострадали Днепровский, Соломенский, Шевченковский, Голосеевский, Оболонский и Деснянский районы Киева.
- Глава Киевской военной городской администрации Тимур Ткаченко сообщил, что общее количество поврежденных объектов может достичь сотни, а выбитых окон – тысячи.
- Спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрела, разбирают завалы и ищут людей под руинами.
- По состоянию на 12:19 известно о 15 погибших, среди них четверо детей. Десятки людей получили ранения.