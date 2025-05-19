19 травня, 11:27
Після перемоги JJ: Австрія зіткнулась з проблемами щодо місця та фінансування Євробачення-2026
Основні тези
- Австрія перемогла на Євробаченні-2025 і готується приймати наступний конкурс.
- Уряд та національний мовник ORF обговорюють фінансування заходу та місце проведення конкурсу.
Австрія цьогоріч перемогла на Євробаченні. Тепер країна активно шукає місто, яке прийматиме наступний конкурс. Крім того, уряд і національний мовник ORF обговорюють, як профінансувати масштабний музичний захід.
Вони поділилися своїми думками з журналістами. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Reuters.
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