На тлі чуток про розлучення: Обама публічно звернувся до дружини та показав їхнє рідкісне фото
- Барак Обама публічно привітав дружину Мішель з днем народження, поширивши їхнє спільне фото, що спростовує чутки про розлучення.
- Мішель Обама відреагувала на привітання в коментарях, висловивши любов до чоловіка.
- Історія кохання пари почалася в 1989 році, вони одружилися в 1992 році та мають двох дочок.
Останнім часом Мішель Обама не з'являлась на публічних заходах зі своїм чоловіком. Через це в ЗМІ поширилися чутки про те, що у стосунках Барака Обами з коханою виникли труднощі.
Тим паче, що про це раніше говорила й сама Мішель. Водночас днями колишній президент США публічно звернувся до дружини та показав їхнє рідкісне спільне фото. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Барака Обами.
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Так, 44-й президент США 17 січня привітав Мішель Обаму з днем народження та поширив зворушливе фото з коханою, коли вони усміхнені сиділи за столом в одному з ресторанів. Барак і Мішель на знімку трималися за руки.
З днем народження, кохання всього мого життя. Ти наповнюєш будь-який простір теплом, мудрістю, гумором і витонченістю – і при цьому виглядаєш приголомшливо. Я щасливий, що можу розділити з тобою життєві пригоди. Я люблю тебе,
– написав колишній президент США.
Мішель Обама вже відреагувала на привітання коханого. Вона у коментарях написала: "Я люблю тебе, милий".
Мішель Обама відреагувала на привітання від чоловіка / Скриншот з інстаграм-сторіс
Якою була історія кохання зіркового подружжя
- Барак Обама і Мішель Робінсон зустрілись у 1989 році в Чикаго. Барак тоді був студентом-юристом з Гарварду і прийшов на практику до фірми, де працювала Мішель. Йому було 28 років, їй – 25.
- Спочатку Мішель не хотіла зустрічатись з колегою по роботі. Але Барак їй сподобався, особливо після того, як вона побачила, як добре він грає в баскетбол. "Він був не такий, як інші хлопці, – каже Мішель. – Він був щирим і більше думав про книжки, ніж про гроші та дорогі речі".
- Вони одружились у 1992 році. Довго не могли мати дітей, але врешті за допомогою ЕКО у них народились дві доньки: Малія (1998 рік) і Саша (2001 рік).