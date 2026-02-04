Батько-мільярдер Ніколи Пельтц вперше відреагував на сварку доньки з сім'єю Бекхемів
- Нельсон Пельтц порадив своїй родині триматися якомога далі від преси на тлі конфлікту з Бекхемами.
- Раніше Бруклін Бекхем заявив про тиск з боку батьків.
Американський мільярдер Нельсон Пельтц прокоментував конфлікт його доньки та зятя Брукліна з Девідом і Вікторією Бекхемами. Чоловік дав пораду своїй сім'ї на тлі всіх подій.
Якщо Вікторія та Девід Бекхеми зберігають мовчання щодо скандалу, батько Ніколи висловився. Це сталося під час заходу від газети WSJ Invest Live у Флориді, пише Hola.
Журналісти запитали Нельсона Пельтца, чи дає він своїй родині поради на тлі конфлікту з сім'єю Бекхемів і постійних згадок у таблоїдах.
Чи з'являлася моя родина останнім часом у пресі? Я взагалі не помітив,
– пожартував мільярдер.
Чоловік зазначив, що сподівається на те, що Нікола та Бруклін проживуть довге та щасливе подружнє життя.
"Моя порада – триматися якомога далі від преси. Моя дочка і Бекхеми – це зовсім інша історія, і вона не стосується сьогоднішньої теми", – сказав Нельсон Пельтц.
Що відомо про сварку між родинами?
- Бруклін Бекхем нещодавно вперше публічно заявив про постійний тиск з боку батьків, через який він виріс з постійною тривогою. Хлопець заявив, що його стосунки з дружиною постійно намагалися зруйнувати.
- Старший син Вікторії та Девіда розповів, що батьки намагалися зіпсувати його з Ніколою весілля, вплутували інших жінок і переймалися лише за сімейний бренд.
- Зіркові батьки ніяк не відреагували на слова Брукліна. Інсайдер для People заявив, що Вікторія і Девід "бояться втратити сина", люблять його і готові прийняти назад у сім'ю.