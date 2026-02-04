Батько-мільярдер Ніколи Пельтц вперше відреагував на сварку доньки з сім'єю Бекхемів

Американський мільярдер Нельсон Пельтц прокоментував конфлікт його доньки та зятя Брукліна з Девідом і Вікторією Бекхемами. Чоловік дав пораду своїй сім'ї на тлі всіх подій.

Якщо Вікторія та Девід Бекхеми зберігають мовчання щодо скандалу, батько Ніколи висловився. Це сталося під час заходу від газети WSJ Invest Live у Флориді, пише Hola.

Журналісти запитали Нельсона Пельтца, чи дає він своїй родині поради на тлі конфлікту з сім'єю Бекхемів і постійних згадок у таблоїдах.

Чи з'являлася моя родина останнім часом у пресі? Я взагалі не помітив,

– пожартував мільярдер.

Чоловік зазначив, що сподівається на те, що Нікола та Бруклін проживуть довге та щасливе подружнє життя.

"Моя порада – триматися якомога далі від преси. Моя дочка і Бекхеми – це зовсім інша історія, і вона не стосується сьогоднішньої теми", – сказав Нельсон Пельтц.

Що відомо про сварку між родинами?