Правда набагато приземленіша, – Бен Аффлек вперше прокоментував розлучення з Дженніфер Лопес
- Бен Аффлек у своєму інтерв'ю заявив, що розлучення з Дженніфер Лопес є природним процесом і не варто його драматизувати.
- Історія кохання пари почалася у 2000-х роках, включала розриви та возз'єднання, і завершилася розлученням у січні 2025 року.
Бен Аффлек вперше публічно відреагував на розлучення з Дженніфер Лопес. До того ж він зізнався, як ставиться до екскоханої.
Про це він висловився у новому інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на журнал GQ.
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Аффлек підкреслив, що розлучення – це природний процес, який не варто драматизувати.
Існує тенденція дивитися на розставання і шукати першопричини або щось подібне. Але, чесно кажучи… правда набагато приземленіша, ніж, можливо, люди вважають, або цікава для них. Немає ніякого скандалу, ніякої мильної опери, ніякої інтриги. Правда в тому, що коли випитаєте когось: "Привіт, що сталося?". Ніхто не скаже: "Ось що сталося". Це просто історія про людей, які намагаються розібратися у своєму житті та стосунках так, як ми всі зазвичай робимо,
– зазначив чоловік.
Водночас він наголосив, що дуже поважає свою колишню дружину.
Якою була історія кохання Бена Аффлека та Дженніфер Лопес
- Романтична історія пари бере початок ще у 2000-х роках і була доволі непростою: спочатку розрив у 2004 році, потім несподівана зустріч через 18 років. Кохання спалахнуло після того, як Лопес завершила попередні стосунки з бейсболістом Алексом Родрігесом.
- 20 серпня 2022 року відбулося довгоочікуване весілля, яке викликало справжній ажіотаж серед шанувальників. Здавалося, що легендарна пара нарешті знайшла своє щастя.
- Однак навесні 2024 року подружжя почало жити окремо, а згодом виставило на продаж спільний будинок у Беверлі-Хіллз вартістю 65 мільйонів доларів.
- На початку січня 2025 року пара офіційно завершила шлюб і стали відомі деталі розлучення Джей Ло та Бена Аффлека.