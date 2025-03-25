Правда набагато приземленіша, – Бен Аффлек вперше прокоментував розлучення з Дженніфер Лопес

Бен Аффлек вперше публічно відреагував на розлучення з Дженніфер Лопес. До того ж він зізнався, як ставиться до екскоханої.

Про це він висловився у новому інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на журнал GQ.

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Аффлек підкреслив, що розлучення – це природний процес, який не варто драматизувати.

Існує тенденція дивитися на розставання і шукати першопричини або щось подібне. Але, чесно кажучи… правда набагато приземленіша, ніж, можливо, люди вважають, або цікава для них. Немає ніякого скандалу, ніякої мильної опери, ніякої інтриги. Правда в тому, що коли випитаєте когось: "Привіт, що сталося?". Ніхто не скаже: "Ось що сталося". Це просто історія про людей, які намагаються розібратися у своєму житті та стосунках так, як ми всі зазвичай робимо,

– зазначив чоловік.

Водночас він наголосив, що дуже поважає свою колишню дружину.

Якою була історія кохання Бена Аффлека та Дженніфер Лопес