Таємницю Бенксі розкрито: у Reuters назвали ім'я легендарного художинка

Бенксі – один із найзагадковіших стріт-арт-художників сучасності. Досі точно не відомо, хто ховається за цим псевдонімом. Раніше у мережі поширювалися припущення, що ним може бути Роберт Дель Ная, засновник гурту Massive Attack. Такі здогадки виникли через те, що Дель Ная часто виступає у містах, де згодом з'являються роботи Бенксі.

Водночас агентство Reuters спростувало ці припущення та повідомило справжнє ім'я художника. Редактори видання провели масштабне розслідування під назвою IN SEARCH OF BANKSY ("У пошуках Бенксі"), проаналізувавши архівні матеріали, старі інтерв'ю, публічні документи та свідчення людей, знайомих із художником.

За підсумками розслідування, під псевдонімом Бенксі, імовірно, ховається художник із Брістоля Робін Ганнінгем. Нагадаємо, що ще в липні 2008 року газета The Mail on Sunday, посилаючись на анонімне джерело, вперше заявила, що під маскою Бенксі може ховатися саме він. Ганнінгем народився у 1973 році та навчався у Бристольській кафедральній школі, де в 1990-х роках розпочалася його кар'єра. У рідкісних інтерв'ю, які Бенксі давав анонімно, художник зізнався, що саме в школі він вперше зацікавився графіті.

Reuters стверджує, що хоч Бенксі народився як Робін Ганнінгем, та пізніше взяв ім'я Девід Джонс. Чи користується він ним зараз, невідомо. Колишній менеджер художника Стів Лазарідес сказав журналістам: "Немає жодного Робіна Ганнінгема. Прізвище, яке ви маєте, я вбив багато років тому", натякаючи, що ім'я Робін Ганнінгем давно більше не пов'язане з Бенксі.

