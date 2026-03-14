В то же время агентство Reuters опровергло эти предположения и сообщило настоящее имя художника. Редакторы издания провели масштабное расследование под названием IN SEARCH OF BANKSY ("В поисках Бэнкси"), проанализировав архивные материалы, старые интервью, публичные документы и свидетельства людей, знакомых с художником.

По итогам расследования, под псевдонимом Бэнкси, вероятно, скрывается художник из Бристоля Робин Ганнингем. Напомним, что еще в июле 2008 года газета The Mail on Sunday, ссылаясь на анонимный источник, впервые заявила, что под маской Бэнкси может скрываться именно он. Ханнингем родился в 1973 году и учился в Бристольской кафедральной школе, где в 1990-х годах началась его карьера. В редких интервью, которые Бэнкси давал анонимно, художник признался, что именно в школе он впервые заинтересовался граффити.

Reuters утверждает, что хоть Бэнкси родился как Робин Ганнингем, но позже взял имя Дэвид Джонс. Пользуется ли он им сейчас, неизвестно. Бывший менеджер художника Стив Лазаридес сказал журналистам: "Нет никакого Робина Ганнингема. Фамилия, которую вы имеете, я убил много лет назад", намекая, что имя Робин Ганнингем давно больше не связано с Бэнкси.

Что известно о Бэнкси?