8 травня, 09:12
На прем'єрі свого фільму: Біллі Айліш дебютувала на червоній доріжці з бойфрендом

Марія Примич
Основні тези
  • Біллі Айліш і Нат Вольф дебютували на червоній доріжці як пара на прем'єрі концертного фільму Біллі Айліш: Hit Me Hard and Soft.
  • Раніше повідомляється, що Біллі Айліш може дебютувати у кіно в екранізації роману Сільвії Плат "Під скляним ковпаком".
Біллі Айліш і Нат Вольф дебютували на червоній доріжці як пара. Вони відвідали прем'єру концертного фільму артистки Біллі Айліш: Hit Me Hard and Soft.

Про це повідомляє People

Біллі Айліш одягла зелену футболку-поло від Ralph Lauren поверх білої сорочки з довгими рукавами, чорну спідницю та яскраво-червоно-сині шкарпетки до колін. Свій образ співачка доповнила туфлями на низьких підборах, а також прикрасами. Вона зробила природний макіяж та розпустила волосся.

Нат Вольф з'явився на червоній доріжці у коричневому двобортному костюмі, білій сорочці без краватки та чорних туфлях. Пара позувала перед камерами, обіймаючись та усміхаючись.

Підтримати Біллі також прийшли її брат Фіннеас О'Коннелл і режисер та продюсер її концертного фільму Джеймс Кемерон, відомий за роботою над "Аватаром".

Біллі Айліш з бойфрендом / Фото Getty Images

Для довідки! Hit Me Hard and Soft: The Tour – третій концертний фільм Біллі Айліш. У ньому показані виступи з туру, присвяченого виходу однойменного альбому артистки у 2024 році. Стрічка виходить у кінотеатрах сьогодні, 8 травня.

До речі, раніше видання The Deadline писало, що володарка премії Греммі може дебютувати у кіно в екранізації роману Сільвії Плат "Під скляним ковпаком". Повідомлялося, що режисеркою та сценаристкою фільму виступить Сара Поллі. Айліш запропонували роль головної героїні Естер Грінвуд.

Що відомо про стосунки Біллі Айліш і Ната Вольф?

  • Біллі Айліш та Ната Вольфа помітили разом у березні 2025 року під час церемонії нагородження iHeart Music Video Awards. У червні зірок сфотографували за поцілунком на балконі у Венеції.

  • У лютому вони разом відвідали церемонію вручення премії Греммі.

  • Вольф знявся у кліпі Айліш на пісню Chihiro. Крім того, разом із братом виступав на розігріві у співачки під час туру Hit Me Hard and Soft.

Нагадаємо, раніше Біллі Айліш зустрічалася з фронтменом гурту The Neighbourhood Джессі Рутерфордом. Вони перебували у стосунках менше ніж рік, розійшлися у травні 2023. Також співачка була пов'язана з репером Брендоном Адамсом (7:AMP) та актором Метью Тайлером Ворсом.

