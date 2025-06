На тлі чуток про роман: Біллі Айліш пристрасно поцілувалась з відомим актором

Співачка Біллі Айліш та актор і музикант Нат Вольф підігрівають чутки про роман. Нещодавно їх помітили разом в Італії.

Відповідні фотографії опублікувало видання Deuxmoi, передає Show 24. 23-річна Біллі та 30-річний Нат пристрасно цілувались та пили шампанське з келихів на балконі у Венеції.

Як пише People, Біллі Айліш і Нат Вольф вже не вперше підігрівають чутки про роман. У березні зірок бачили разом, коли вони виходили з церемонії нагородження iHeart Music Video Awards, а пізніше провели вечір у Нью-Йорку. Актор також знявся у кліпі співачки на пісню Chihiro, який вийшов у червні 2024 року.

Раніше Айліш і Вольф заявляли, що є добрими друзями. Нат розповідав, що разом з братом близько подружився з Біллі, коли вони виступали на розігріві її Hit Me Hard and Soft: The Tour у 2024 році.

Особисте життя Біллі Айліш

Минулого року в інтерв'ю Vogue Біллі Айліш зізнавалась, що хотіла б, щоб її особисте життя було приватним.

Я б хотіла, щоб ніхто нічого не знав про мою сексуальність чи щось про моє особисте життя. Ніколи, ніколи, ніколи. І я сподіваюсь, що вони ніколи більше не знатимуть. І я ніколи більше не буду говорити про свою сексуальність. І я ніколи більше не буду говорити про те, з яким я зустрічаюсь,

– казала співачка.

Нагадаємо, що Біллі Айліш зустрічалась з репером Брендоном Адамсом, актором Меттью Тайлером Ворсом і співаком Джессі Резерфордом. Співачка ділилась, що їй подобаються і хлопці, і дівчата.