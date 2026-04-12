Відтепер я сирота, – у відомої української блогерки помер тато
- Українська блогерка Аліна Шаманська втратила батька напередодні Великодня та поділилася цим у соцмережах.
- Раніше вона згадувала, що в її батька були проблеми з короткочасною пам'яттю, але він залишався фізично активним.
Українська блогерка та ведуча Аліна Шаманська повідомила про горе в родині. Напередодні Великодня пішов з життя її батько.
Аліна Шаманська сповістила про це на своїй сторінці в інстаграмі. Вона присвятила покійному татові щемливий допис.
Блогерка опублікувала відео, на якому показала останній танець з батьком. Вона назвала тата своїм вірним другом і поділилась, що саме від нього успадкувала тягу до творчості.
Саме з тобою я ділилася своїми любовними стражданнями й радилась, що робити… Ти відпрошував мене у мами на дискотеку і радив, що одягати, яку краще зачіску зробити. Я завжди запитувала, знаючи про твій гарний смак. Ти дійсно вчив мене життю, як друг,
– розповіла Аліна Шаманська.
Останній танець Аліни Шаманської з татом: дивіться відео
Ведуча втратила батька напередодні Великодня. Вона також поділилась архівними фото тата.
"Відтепер я сирота. І я намагаюсь триматись... заради сина. Сьогодні небо плакало за ним. Я вся в тата. І я не прощаюся. Він тепер навічно в моїй душі", – додала Шаманська.
Батько Аліни Шаманської / Фото з інстаграм-сторіз
Додамо, в інтерв'ю Олексію Суханову Аліна Шаманська розповідала, що в її батька були проблеми з короткочасною пам'яттю. Однак він залишався фізично актичним. Та через труднощі зі здоров'ям чоловік перебував під наглядом спеціалістів.
Що відомо про Аліну Шаманську?
- Аліна Шаманська – відома українська блогерка, телеведуча та інтерв'юерка. Вона розпочинала свою кар'єру на телебаченні, а під час повномасштабної війни активніше зайнялась своїм блогом.
- Також Шаманська перебувала у шлюбі з коміком Русланом Ханумаком. У пари народився син. Подружжя розлучилося з гучним скандалом – Аліна звинувачувала колишнього чоловіка у психологічному насильстві.
- Зараз Аліна Шаманська активно розвиває свій інстаграм-блог та ютуб-проєкт, а також ділиться власним досвідом про материнство, самореалізацію та життя після розлучення.