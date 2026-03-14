Карпачов розніс скандальну блогерку Діанку, яка заявила, що взяла участь у "Супермамі"

Телеведучий Дмитро Карпачов викрив на брехні скандальну тікток-блогерку Діану Поліщук. Дівчина заявила, що взяла участь у реаліті-шоу "Суперамама", але виявилося, що це не так.

Карпачов звернувся до підписників в інстаграмі. Він прокоментував заяви скандальної блогерки.

Діана Поліщук опублікувала відео, в якому нібито розкрила деталі зйомок проєкту "Супермама". За словами блогерки, її та інших учасниць "погрузили в бус", зав'язали очі й "повезли незрозуміло куди". Дівчина додала, що одній з жінок взагалі "наділи мішок на голову". Так їх нібито везли на студію, щоб мами не бачили дорогу.

У цьому відео Діана розповідає, як везуть супермам на зйомку проєкту. Через це від мене почали відвертатись підписники. І поки Діана не почала розповідати вам правду про нашу з нею спільну дитину, я вирішив, що краще ви дізнаєтесь усю правду безпосередньо від мене,

– прокоментував ролик Поліщук Карпачов.

Блогерка відома тим, що виманює у людей гроші. Під час прямої трансляції у тіктоці Діана закликала підписників "закрити збір" на 1091 гривню, і вона нібито покаже інших учасниць "Супермами".

Увесь цей треш-контент для того, аби зібрати гроші, щоб ви могли побачити мамів, що б це не означало. Але пані Діана не бере і не брала участі у проєкті "Супермама". Тож, яких мамів вона вам покаже, мені аж страшно уявити. Але найбільше мене лякає те, що люди вірять у цю маячню, розчаровуються мною, переказують свої гроші шахраям,

– зазначив ведучий реаліті-шоу.

Що Діана Поліщук говорила про "свою участь" у проєкті "Супермама"?